Nuovo appuntamento con le previsioni astrali dei prossimi giorni, secondo le indicazioni del noto esperto di astri Paolo Fox nei prossimi giorni si verificheranno delle nuove situazioni un po’ per tutti i segni. Secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox, cambieranno alcune situazioni, a partire dall’Ariete fino ad arrivare al Toro:

ARIETE: potrebbe nascere qualche tensione con gli altri, cercate di non forzare le situazioni in questo periodo. Qualcosa di nuovo sembra pronto a bussare alla vostra porta, non forzate troppo le cose, accadranno in maniera naturale.

TORO: alcune relazioni hanno subito delle interruzioni, potrete ora ritrovare un po’ di tranquillità e ripensare a chi davvero vi ha voluto e vi vuole ancora molto bene. Ritroverete slancio in maniera importante, pensando a voi stessi ma non solo.

GEMELLI: avete subito un po’ di pressione negli ultimi tempi, prestate attenzione a come comunicate in questa vostra fase di vita. Potrete presto recuperare le sensazioni positive che sembravano perse e invece sono ancora nelle vostre tasche.

Oroscopo settimanale Paolo Fox fino al 19 aprile 2025: Cancro allontana lo stress

Non è finita qui, secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox cambieranno altre situazioni in questi giorni. Il noto esperto di astri ha fatto il suo punto sulle questioni astrologiche per il periodo di riferimento che va dall’11 al 19 aprile 2025. Dal Cancro al Leone, scopriamo cosa prevedono gli astri per i prossimi giorni:

CANCRO: avete vissuto un po’ di turbolenze dal punto di vista sentimentale negli ultimi tempi. Non sarà facile recuperare la fiducia in alcune persone che vi hanno segnato in maniera netta. Prendete del tempo per pensare alle vostre emozioni e date loro ascolto.

LEONE: le relazioni sentimentali recentemente avviate necessitano di un approfondimento. In questo giorni il tuo atteggiamento in amore potrebbe cambiare, riuscirete ad accumulare energia nelle prossime settimane.

VERGINE: per quanto riguarda i sentimenti potrebbe essere una fase di stallo, potrebbe essere identificata in alcuni problemi. Anche le relazioni più recenti potrebbero essere messe a dura prova. Il problema principale risiede nella improvvisa intolleranza.