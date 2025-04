Previsioni oroscopo Paolo Fox, indicazioni fino al 19 aprile 2025

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico per i nati sotto il segno della Bilancia, ma anche Sagittario e Scorpione. Scopriamo nel dettaglio cosa prevede l’oroscopo settimanale Paolo Fox nei prossimi giorni, con alcune ghiotte novità in programma per quanto riguarda la settimana 13-19 aprile 2025.

Flavio Briatore, chi è l'ex marito di Elisabetta Gregoraci/ "Come se non ci fossimo separati mai"

BILANCIA: per coloro che hanno attraversato una separazione lo scorso anno, la ricerca di stabilità potrebbe risultare importante. Per quanto concerne il lavoro, secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox sono in arrivo delle importanti conferme per voi.

SCORPIONE: c’è un programma che ha preso il via da poco che ha bisogno di revisioni. È utile ricordare che in questi giorni si aprirà un periodo di rielaborazione dei progetti.

Lorenzo Spolverato si sfoga dopo il Grande Fratello/ "Basta insinuazioni sul mio orientamento sessuale"

SAGITTARIO: caratterizzato da discussioni e possibili lontananze, imposte dal destino o da voi stessi. Alcuni di voi potrebbero accusare qualche problema sul lavoro. Possibili fermi obbligatori da febbraio che si sono prolungati.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, dal Capricorno ai Pesci: previsioni fino al 19 aprile 2025

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico nei prossimi giorni, le previsioni dal 13 al 19 aprile 2025 si preannunciano ricche di novità secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox. Scopriamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere in queste giornate.

CAPRICORNO: in amore necessaria qualche fase di valutazione, cercate di essere prudenti nel fine settimana. Ci sono tanti impegni ai quali badare, a volte vi sentite soli contro tutti. Siete pensierosi, cercate di tenervi alla larga da situazioni di disagio.

Patty Pravo, perché si chiama così? "Scelto per Dante"/ Le critiche per i ritocchi: "Solo punturine"

ACQUARIO: molti di voi hanno iniziato a fare progetti per l’estate. L’unica raccomandazione per le coppie in crisi è di evitare scontri nella giornata di lunedì.

PESCI: molti giovani potrebbero aver ricevuto delle proposte interessanti, sul lavoro tanti di voi pensano a fare carriera e dei passi in avanti. È importante mantenere un atteggiamento positivo e guardare con fiducia al futuro, in particolare in questa fase.