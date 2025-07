Una nuova settimana è alle porte e, come sempre, Paolo Fox ci guida alla scoperta delle stelle. Dal 14 al 20 luglio, il cielo astrologico si presenta ricco di movimenti e stimoli importanti. Per molti segni, sarà il momento di affrontare scelte rimandate da tempo, mentre altri potranno finalmente vedere i primi risultati concreti del lavoro svolto nei mesi precedenti.

Secondo Paolo Fox, sarà fondamentale saper cogliere i segnali, soprattutto in amore, dove potrebbero aprirsi scenari inaspettati o rivelatori. Il clima generale è dinamico e offre l’occasione di rimettersi in carreggiata, anche per chi ha vissuto momenti di confusione o difficoltà. Una settimana di transizione, dunque, ma anche di grande potenziale.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni da Ariete a Vergine

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’Ariete, si prospettano giornate positive dal punto di vista professionale, con una Luna favorevole che regala energia e voglia di fare. Il cuore, però, chiede chiarezza: sarà fondamentale affrontare eventuali incomprensioni con onestà. Il Toro, sostenuto da Sole e Mercurio, può godere di una stabilità emotiva e familiare rassicurante, ma non deve abbassare la guardia sul lavoro, dove serve ancora un po’ di cautela prima di prendere decisioni definitive.

I Gemelli si muovono in un clima favorevole alla comunicazione: buoni i contatti, interessanti le novità sul piano affettivo. Attenzione, però, alle distrazioni, soprattutto nella giornata di giovedì. Per il Cancro, Marte spinge verso una maggiore introspezione e la voglia di chiarire vecchie questioni: il dialogo con il partner potrà rivelarsi costruttivo. Anche sul lavoro arrivano segnali incoraggianti, anche se i risultati saranno graduali.

Settimana brillante per il Leone: con Venere nel segno, l’amore torna protagonista e le occasioni non mancheranno, anche per i single. La situazione economica sembra volgere al meglio. Diverso il discorso per la Vergine, che tra lunedì e martedì dovrà affrontare qualche tensione di troppo. Meglio rimandare le discussioni importanti a fine settimana, quando il clima sarà più disteso e favorevole al confronto.