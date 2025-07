Sta per iniziare una nuova settimana e andiamo a scoprire come proseguono le previsioni di Paolo Fox. Secondo l’astrologo, dal 14 al 20 luglio ci troviamo in una fase in cui le emozioni, i rapporti personali e la ricerca di equilibrio saranno protagonisti. Dunque, sarà importante ascoltarsi, evitare reazioni impulsive e lasciar spazio alla consapevolezza, specialmente in ambito sentimentale.

Alcuni segni, come lo Scorpione e il Capricorno, saranno chiamati a riflettere su scelte passate, mentre altri – come Bilancia, Acquario e Pesci – potranno contare su un cielo più favorevole, capace di regalare nuove ispirazioni e occasioni di crescita, soprattutto sul piano affettivo e creativo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: previsioni da Bilancia a Pesci

Secondo le previsioni di Paolo Fox, Bilancia avrà un rivolto positivo nei rapporti sentimentali. Non solo, anche il lavoro procede con maggiore fluidità, soprattutto per chi ha saputo tenere duro nei momenti più difficili. Lo Scorpione dovrà fare attenzione agli eccessi di rigidità, dato che giudizi affrettati e discussioni inutili potrebbero creare tensioni. Dunque, meglio puntare sul dialogo e mantenere la calma, anche di fronte a provocazioni.

Il Sagittario si muove in un orizzonte positivo: Giove spinge alla collaborazione e alla condivisione, sia in amore che sul lavoro. Difatti, è il momento giusto per investire su ciò che conta davvero. Il Capricorno, invece, si trova in una fase più riflessiva. Il motivo? Il passato torna a farsi sentire, ma può rivelarsi utile per costruire nuove basi, specialmente nella sfera professionale. In amore, però, meglio evitare di riaprire vecchie ferite.

Settimana interessante anche per l’Acquario, che ritrova energia, voglia di fare e una certa originalità nel modo di affrontare le situazioni. Infine, i Pesci vivranno giornate intense sul piano emotivo. Difatti, la presenza della Luna e di Nettuno nel segno accende la fantasia e favorisce chi lavora nel campo creativo o artistico. Occhio però a non farsi trasportare troppo dai sogni, poiché servono anche concretezza e organizzazione.

