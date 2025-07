Oroscopo settimanale Paolo Fox fino al 23 luglio 2025, le indicazioni astrologiche dall'Ariete alla Bilancia

Previsioni oroscopo settimanale Paolo Fox, secondo il noto esperto di astri ci saranno delle importanti novità in arrivo in questi giorni, nel dettaglio la settimana 17-23 luglio 2025 porterà in dote dei cambiamenti per i nati sotto il segno di Ariete, Toro e Gemelli. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere secondo l’esperto di astri, con questioni di amore e lavoro come sempre al centro del ring:

ARIETE: Nelle nuove relazioni necessarie meglio avere sempre il senso della realtà. Il lavoro potrebbe sorridervi, le finanze sono al sicuro e sul lavoro qualcosa si muoverà.

TORO: la situazione è un vero e proprio inno all’amore in questo momento, qualcosa si potrebbe muovere e potreste accusare nostalgia di qualche vostro ex. Sul lavoro possibili nuovi stimoli, possibili delle nuove collaborazioni.

GEMELLI: siete stufi di dover sempre dimostrare il vostro valore, avete voglia di scendere dal ring in questa fase complicata. Gli incontri e gli spostamenti sembrano favoriti in questa settimana, ricordatevene.

Non è finita qui, secondo il noto esperto di astri si potrebbero muovere in questi giorni anche le situazioni dei nati sotto il segno di Leone, Gemelli e Cancro. Dalle questioni di amore fino al lavoro e nuovi stimoli, la settimana che vi porterà fino al 23 luglio 2025 si preannuncia scintillante.

LEONE: se avete voglia di un nuovo amore potrebbe essere il momento giusto per guardarvi un po’ intorno in questo momento. Sul lavoro potrete stringere delle collaborazioni proficue.

VERGINE: cercate di eliminare le responsabilità che non sembrano urgenti in questa fase della vostra vita. Sul lavoro occhio ai nuovi incontri che potrebbero portare in dote delle questioni interessanti.

BILANCIA: un nuovo rapporto potrebbe darvi slancio nuovamente in amore. Potrebbe esserci qualche dubbio o una piccola ansia di facile risoluzione, cercate di scaricare la tensione.