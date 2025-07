Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni fino al 23 luglio 2025: dallo Scorpione alla Bilancia, ecco cosa potrebbe accadere

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni 17-23 luglio: dallo Scorpione al Sagittario

Arrivano delle importanti indicazioni dal punto di vista astrologico in queste ore, secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox ci saranno dei cambiamenti per i nati sotto il segno di Scorpione e Sagittario, sia in amore che sul lavoro. Ecco cosa potrebbe succedere secondo il noto esperto di astri.

SCORPIONE: qualche incertezza potrebbe innescare delle tensioni in questi giorni. Potreste ricevere delle nuove proposte in questi giorni, fatevi trovare pronti. Curate l’alimentazione in questo momento.

SAGITTARIO: potreste prendere qualche iniziativa in questi giorni. Mercurio resta favorevole e vi farà recuperare un po’ di energie dopo tante settimane di carichi di lavoro.

CAPRICORNO: riuscirete a dedicare un po’ più di tempo ai vostri affetti in questa fase dopo averli trascurati un po’. Ricordate i cambiamenti che vi hanno portato fino a qui.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni fino al 23 luglio 2025

Non è finita qui, secondo le previsioni astrologiche del noto esperto di astri ci saranno delle altre situazioni da chiarire. Dai nati sotto il segno dell’Acquario fino ai Pesci, vediamo cosa potrebbe accadere in questi giorni carichi di novità:

ACQUARIO: Venere premia l’amore in questa fase di vita, riuscirete presto a chiarire se c’è qualcosa che non soffia nella direzione giusta e prendere gli accorgimenti necessari.

PESCI: Venere sembra risultare un po’ insidiosa, Giove vi darà la possibilità di riconfermare alcuni accordi che avete già preso in passato. Tornate a pensare a voi stessi.

BILANCIA: sul lavoro dovrete prendere qualche decisione e chiarire situazioni rimaste in sospeso, gli incassi aumentano ma anche le spese si faranno sentire forte in questa fase.