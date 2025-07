Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni fino al 25 luglio 2025: dal Sagittario ai Pesci, passando per il Capricorno

Torna l’appuntamento con le previsioni astrologiche del noto esperto di astri Paolo Fox. Secondo l’astrologo ci saranno degli importanti aggiornamenti in questi giorni, con la settimana 19-25 luglio 2025. Dalla Bilancia allo Scorpione, vediamo cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni:

BILANCIA: Atmosfera frizzante e piena di sorprese. Chi è single può vivere un colpo di fulmine, chi è in coppia riscopre la complicità. Sul lavoro siete più brillanti del solito, avete la vitalità dalla vostra parte.

SCORPIONE: ci sono delle gelosie da tenere bene a bada, cercate di gestirle bene. Avete delle intuizioni molto preziose, cercate di raccoglierle e perseguirle. Occhio allo stress, cercate di monitorarlo.

SAGITTARIO: avete tanta voglia di giocare, divertirvi e rilassarvi. Cercate di prendere una decisione netta che potrebbe portarvi in qualche buona direzione. Avete tanta energia dalla vostra parte, ma evitate di ferire chi vi sta vicino.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni fino al 25 luglio 2025: cresce il Capricorno

Non è finita qui, scopriamo anche le previsioni per altri segni dello zodiaco fino al prossimo 25 luglio 2025. Secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox non mancheranno altre sorprese e colpi di scena, anche per i nati sotto il segno di Acquario e Pesci, con le questioni di amore e di lavoro finite al centro del tavolo:

CAPRICORNO: adesso è arrivato il momento di capire quello che davvero volete nella vita. Avrete delle belle responsabilità nei prossimi giorni, ma vi farete trovare pronti. Trovate un equilibrio anche per il vostro benessere.

ACQUARIO: il cielo diventa più vivace, siete creativi e potete aprire delle nuove porte. Otterrete un grande slancio in queste settimane e diventate più produttivi del solito, scegliere bene a chi dare fiducia.

PESCI: avete voglia di darvi fiducia, non sottovalutate i segnali del vostro corpo, cercate di capire chi è dalla vostra parte e chi invece non è un alleato.