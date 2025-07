Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni fino al 25 luglio 2025: dall'Ariete alla Vergine, amore e lavoro in cambiamento

Torna l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, il noto astrologo ed esperto di astri ha fatto il punto sulle varie questioni dei prossimi giorni. Secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox ci saranno diverse situazioni che potrebbero subire dei cambiamenti, dai nati sotto il segno dell’Ariete al Toro, passando per la Vergine ma anche i Gemelli, vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere:

ARIETE: non forzate le situazioni, qualcosa di buono riuscirete ad ottenerlo in qualunque caso. Vivete emozioni forti, non semplici da gestire ma che vi daranno certo grande slancio.

TORO: potreste fare degli incontri speciali, la vostra è una settimana da otto in pagella e anche sul lavoro vi liberate delle tensioni accumulate fin qui. Fase positiva per mettere in pratica ciò che avete accumulato fin qui.

GEMELLI: possibili incontri speciali dietro l’angolo, fatevi trovare pronti a tutte le situazioni. Interessanti proposte in arrivo in questi giorni. I ritmi sono alti, ma fate attenzione al riposo che sarà fondamentale. Buon momento per la comunicazione.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, dal Leone alla Vergine: cosa potrebbe accadere fino al 25 luglio 2025

Non è finita qui, secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox ci saranno altre situazioni che potrebbero variare in questi giorni. Secondo il noto esperto di astri anche i nati sotto il segno di Leone, Vergine e Gemelli avranno la possibilità di fare i conti con questioni interessanti.

LEONE: siete guidati dall’ambizione, tornate sotto i riflettori e al centro dell’attenzione. Potrete ottenere molto in questa fase. Siete in gran forma, l’ambizione vi guida e porta su sentieri molto positivi.

VERGINE: sarà una settimana più tranquilla per voi, la precisione vi darà un bel premio. Recuperate le energie anche dal punto di vista mentale, vi torneranno utili strada facendo in questa settimana.