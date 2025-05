Sta per prendere il via una nuova settimana e non mancheranno di certo delle importanti novità dal punto di vista astrologico. Secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox cambieranno diverse situazioni per quanto riguarda la settimana 19-25 maggio 2025, dall’Ariete ai Gemelli, passando per i nati sotto il segno del Toro:

ARIETE: la settimana sarà ricca di energia e motivazione. Le stelle vi incoraggiano a non lasciare che le difficoltà vi rallentino. Sul lavoro, potrebbero esserci nuove opportunità, ma anche delle piccole sfide da affrontare, evitate discussioni non utili in amore.

TORO: otreste sentirvi un po’ sopraffatti da alcune responsabilità, ma le stelle suggeriscono di prendersi il tempo per valutare le priorità. In amore, ci sarà bisogno di maggiore comunicazione. Sarete riflessivi e avrete necessità di dialogare.

GEMELLI: la voglia di mettersi in gioco sarà forte, e ci saranno molte occasioni per fare nuove conoscenze, sia a livello personale che professionale, cercate di ascoltare il cuore e avrete delle risposte importanti.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni fino al 25 maggio 2025

Non mancheranno altre novità dal punto di vista astrologico in questi giorni, la settimana 19-25 maggio 2025 si preannuncia ricca di sorprese e ci saranno tanti eventi in grado di regalarvi sorprese e colpi di scena. Secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox ci saranno aggiornamenti anche per i nati sotto il segno del Leone:

LEONE: Sul lavoro, vi si presenteranno nuove opportunità, ma per approfittarne dovrete essere pronti a rischiare, avete voglia di rafforzare il vostro legame con chi vi sta accanto in amore.

VERGINE: la settimana sarà di grande crescita personale. Le stelle vi consigliano di fare il punto sulla vostra vita e di rivedere le vostre priorità. Sul lavoro, alcuni progetti prenderanno finalmente il volo. In amore potrebbero nascere tensioni, risolvete con calma.

BILANCIA: le stelle vi consigliano di delegare e non cercare di fare tutto da soli. In amore, ci saranno buone opportunità di ritrovare l’intimità con il partner, in particolare se arrivate da una fase di rallentamento o crisi.