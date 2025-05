Nuovo appuntamento con le previsioni oroscopo settimanale Paolo Fox, secondo il noto esperto di astri ci saranno diverse situazioni da valutare e che sono pronte a cambiare per quanto riguarda il periodo di riferimento 19-25 maggio 2025. Secondo le indicazioni astrali del noto astrologo, ci saranno cambiamenti interessanti ad esempio per i nati sotto il segno di Scorpione e Sagittario:

SCORPIONE: vivrete una settimana di riscatto. Le difficoltà passate sembrano superate e il lavoro comincia a dare i suoi frutti. In amore, ci sarà una bella intesa con il partner.

SAGITTARIO: la settimana che prenderà il via il prossimo 19 maggio sarà favorevole per intraprendere nuove iniziative. Le stelle vi spingono a non avere paura di fare il primo passo.

CAPRICORNO: vivrete una settimana intensa, ma i risultati non tarderanno ad arrivare. Le stelle favoriscono il lavoro, e sarà un buon momento per raccogliere i frutti dei vostri sforzi, dopo la semina è tempo di raccolto.

Previsioni oroscopo settimanale Paolo Fox: cosa cambierà fino al 19 maggio 2025

Novità in arrivo anche nei prossimi giorni per i vari segni dello zodiaco, secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox non mancheranno cambiamenti anche per i nati sotto il segno dell’Acquario, così come i Pesci:

ACQUARIO: la settimana sarà piena di idee innovative. Se avete un progetto da realizzare, questa è la settimana giusta per agire. Potrebbe esserci qualche tensione in amore, ma riuscirete a gestire tutto al meglio.

PESCI: secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox ci saranno altre situazioni interessanti, le stelle favoriranno il relax, vivrete dei momenti interessanti e fatti di complicità in questi giorni, potrete rafforzare alcuni legami.

BILANCIA: si prospetta una settimana dinamica, ma potrebbe sentirsi un po’ sopraffatta da alcuni impegni. Le stelle vi consigliano di delegare e non cercare di fare tutto da soli. In amore, ci saranno buone opportunità di ritrovare l’intimità con il partner.