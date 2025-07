Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni fino al 27 luglio 2025: dall'Ariete a Leone, passando per Vergine

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico nelle prossime ore, si avvicina il finale di luglio e secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox ne vedremo delle belle. Secondo il noto astrologo ci saranno delle situazioni intriganti riguardo ai nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Gemelli, ma non solo. Scopriamo nel dettaglio le varie situazioni in arrivo:

ARIETE: Avvertite una forte responsabilità nei confronti di un Toro. Incomprensioni con il Leone. Ok con Vergine, nel lavoro invece siete in corsa. Affari bene, avete un senso dell’umorismo davvero trascinante.

TORO: non raccogliete troppe soddisfazioni in casa, forse c’è ancora qualcosa che non vi torna. I figli fanno confusione. Bene gli affari, comprare casa potrebbe rivelarsi una mossa giusta in questa fase.

GEMELLI: soffia vento di novità e cambiamento, raccoglietelo. Non fatevi scoraggiare troppo dal periodo. Una persona sotto il segno della Vergine potrebbe darvi un grosso consiglio in questo momento.

Novità in arrivo anche per altri segni nella settimana 20-27 giugno 2025. Dal Cancro al Leone, scopriamo cosa potrebbe accadere ai nati sotto il segno di Cancro, Leone ma anche Vergine nelle prossime ore:

CANCRO: parlate di persona con chi desiderate, riuscirete a risolvere delle situazioni problematiche. Cercate di ottenere tutto ciò che vi sta a cuore in questa fase della vostra vita.

LEONE: il Sole diventa a vostro favore. Alcune persone simpatiche entreranno a far parte della vostra vita. Con l’Ariete potreste trovare un rapporto duraturo, guardatevi bene intorno e potrebbe trarne beneficio.

VERGINE: incontri eccitanti per i più giovani e per chi è solo. Attività: dovete aggiornarvi, ricorrere di più alla tecnologia, potrete sicuramente ricavarne qualcosa di interessante. Occhio a un Sagittario interessante.