Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni fino al 27 luglio 2025: dai Pesci al Capricorno

Tanti cambiamenti e sorprese in arrivo nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox, il noto esperto di astri è intervenuto nelle ultime ore per aggiornare riguardo alla settimana 20-27 luglio, che porterà in dote dei cambiamenti molto interessanti per tutti i segni. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere a Bilancia e Scorpione:

Lite Belen e Cecilia, Caterina Balivo svela tutto: “Non si parlano più”/ La replica social delle sorelle

BILANCIA: per voi il successo (professionale e non solo) adesso passa attraverso la visibilità. Dovete saper vendere le vostre idee e far riflettere su ciò che dite. Ariete e Gemelli vi regalano divertimento.

SCORPIONE: avete la mente offuscata, siete un po’ confusi e questo potrebbe farvi perdere una ghiotta occasione. State trascurando delle persone intelligenti che potrebbero apportare molto alla vostra vita.

Chiara Ferragni di nuovo innamorata? Notte di passione e foto sospetta a Como/ Chi è l’uomo misterioso

SAGITTARIO: rischiate di avere il no facile in questo momento, non è giusto per voi. Un po’ di stanchezza potrebbe travolgere qualche coppia di lunga data. Prestate attenzione al periodo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni fino al 27 luglio 2025: Pesci e Acquario

Non è finita qui, perché ci saranno diverse situazioni da affrontare anche per i nati sotto il segno di Pesci e Acquario nelle prossime ore. Secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox, anche per loro ci saranno delle sorprese:

PESCI: state alla larga dalle apparenze, alcuni sanno vendersi bene e promettere fumo. Cercate di ascoltare gli amici e la famiglia, ora più che mai. Qualcuno nato sotto il segno del Cancro potrebbe complicarvi le cose.

Alessandro Gassmann affonda Fedez: "Parla senza aver studiato"/ Scoppia la bufera sui jet privati e sul clima

ACQUARIO: ascoltate il vostro corpo e curate la forma fisica. Una proposta di lavoro da vagliare potrebbe rendere il tutto molto intrigante. Ok gli incontri con i Pesci.

CAPRICORNO: Marte vi darà una grande carica, anche se forse non siete del tutto sicuri delle scelte compiute fino a questo momento. Una relazione con Ariete potrebbe innescare qualcosa di speciale.