Oroscopo settimanale Paolo Fox: previsioni dal 21 al 27 aprile 2025

Tornano come sempre puntuali le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Paolo Fox, relative ai giorni della prossima settimana che va dal 21 al 27 aprile 2025. Il celebre astrologo come sempre fornisce un quadro completo delle influenze degli astri su ciascun segno, tra questioni professionali e sentimentali, cambiamenti e novità in arrivo, occasioni per qualche spunto di riflessione in più o per cogliere opportunità al volo. Di seguito le previsioni dell’Oroscopo settimanale Paolo Fox per la 2° metà dello Zodiaco, che va dalla Bilancia ai Pesci (qui le previsioni per i primi 6 segni).

Oroscopo settimanale Paolo Fox: Acquario creativi, Sagittario ottimisti

BILANCIA: Una fase decisamente positiva e armonica, caratterizzata da una rinnovata creatività e da momenti positivi nell’ambito sociale e comunicativo; si spalancano nuovi orizzonti professionali e anche in amore vivrete una settimana nel segno della serenità e dell’armonia.

SCORPIONE: Settimana di forti emozioni su tutti i fronti della vostra vita, sono in arrivo decisioni che possono cambiare tutto. Sul fronte professionale sarete sorpresi da una proposta del tutto inattesa che potrebbe rivoluzionare la vostra posizione, mentre a livello sentimentale meglio essere sinceri col partner.

SAGITTARIO: Vivrete una rinnovata ventata di ottimismo nei prossimi giorni grazie all’influenza delle stelle, che vi portano in dono allettanti opportunità e anche qualche viaggio non previsto. Ambiente stimolante a lavoro e possibili interessanti incontri in amore, ma sappiate prendervi cura dell’ambito familiare.

CAPRICORNO: I prossimi giorni si riveleranno impegnativi e richiederanno da voi il massimo della determinazione; il consiglio è quello di saper abbracciare il cambiamento senza temerlo. In ambito professionale raccoglierete i frutti del vostro raccolto, possibili sorprese invece in amore.

ACQUARIO: Una settimana decisamente positiva dove trionferà la vostra creatività, che vi permetterà di pensare a idee innovative anche a lavoro; molto bene anche la sfera sentimentale, con un ritrovato equilibrio per le coppie e possibili incontri per i single.

PESCI: Sarà una settimana di delicata e attenta fase riflessiva ed introspettiva in tutte le sfere della vita, e non mancheranno importanti decisioni. A livello professionale siate più concreti, in amore invece siate sinceri e chiari con il vostro partner per risolvere eventuali incomprensioni.