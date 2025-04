Oroscopo settimanale Paolo Fox: previsioni dal 21 al 27 aprile 2025

Cosa prevedono le stelle in vista della prossima settimana, che va dal 21 al 27 aprile 2025? Lo scopriamo assieme alle consuete previsioni dell’Oroscopo settimanale di Paolo Fox, che copre sempre indaga e analizza le influenze astrali sui 12 segni del nostro Zodiaco, tra questioni professionali e sentimentali, occasioni per riflettere sulla propria vita e, chissà, per cogliere al volo allettanti opportunità. Di seguito le previsioni dell’Oroscopo settimanale Paolo Fox per la prima metà dello Zodiaco, che va dall’Ariete alla Vergine.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox, 14-20 aprile 2025/ Le previsioni da Ariete a Pesci per amore e lavoro

Oroscopo settimanale Paolo Fox: Cancro tra alti e bassi, Leone al top

ARIETE: Si prospetta una settimana all’insegna dell’energia e della positività, spinte soprattutto dall’influenza di Marte che vi renderà determinati nel raggiungimento degli obiettivi, ma non siate troppo impulsivi. Occasioni di crescita a lavoro, in amore invece sono necessari alcuni chiarimenti con il partner.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, 1-6 aprile 2025/ Previsioni da Ariete a Pesci: amore, lavoro e fortuna

TORO: Una settimana all’insegna dell’analisi interiore, della riflessione e dell’introspezione: alcuni fraintendimenti potrebbero minare la vostra serenità, ma la pazienza e la calma vi porteranno a risolvere tutte le situazioni. In amore ritorna il giusto equilibrio per le coppie, per i single invece possibili interessanti incontri.

GEMELLI: Settimana frizzantina, molto attiva e ricca di interessanti novità soprattutto sul fronte lavorativo, dove vedrete crescere e maturare progetti e idee da tempo in cantiere, occhio però a non sprecare troppe energie. Bene l’amore, con Venere che rafforza la complicità di coppia e regala qualche incontro per i single.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni di oggi 31 marzo 2025/ Pesci alla riscossa, Ariete protagonisti in amore

CANCRO: Alti e bassi per il Cancro che, nel corso della prossima settimana, dovrebbero cercare di limitare conflitti e tensioni e focalizzarsi sulla propria serenità. Bene il lavoro purché non si procrastino importanti decisioni, in amore invece è tempo di riflessioni.

LEONE: Una settimana ricca di positività ed energie rinnovate che regaleranno non poche emozioni e vi permetteranno di raggiungere i risultati che aspettate da tempo. Grandi occasioni di crescita a lavoro, sul fronte sentimentale dominano il desiderio di coppia e il romanticismo.

VERGINE: Saranno giorni di importanti riflessioni, in quella che si presenta come una fase ri-organizzativa della vostra vita. Focalizzatevi sui vostri obiettivi e progetti con maggior spirito organizzativo; buon momento per le relazioni purché si tuteli la comunicazione di coppia, necessaria per evitare incomprensioni.