Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni fino al 28 giugno 2025: dall'Ariete alla Vergine, passando per Leone e Bilancia

Arrivano importanti novità dal punto di vista astrologico, secondo l’esperto di astri Paolo Fox ci saranno delle importanti novità nelle settimane in arrivo. In particolare il periodo 21-28 giugno sembra pronto a regalare dei colpi di scena non indifferenti, sia per Ariete, Toro e Gemelli, vediamo più nel dettaglio cosa attenderci:

ARIETE: siete più determinati che mai e in una buona fase di vita nuova, riuscirete a raccogliere dopo la semina. E’ in arrivo una conferma importante a breve.

TORO: vi aspettano dei giorni carichi di novità e qualche possibile sorpresa dietro l’angolo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, attenzione a non isolarvi. Il lavoro presenta nuove opportunità, ma occorre flessibilità. Chi è in coppia deve ritrovare complicità.

GEMELLI: buona occasione per avviare dei nuovi progetti che potranno portavi in qualche giusta direzione molto a breve. Sfruttate l’onda positiva che da qualche parte vi porterà in queste settimane.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni fino al 28 giugno 2025

Non è finita qui, sempre secondo il nostro oroscopo settimanale Paolo Fox, numerosi cambiamenti attenderanno al varco anche altri gruppi zodiacali, basti pensare a Leone, Cancro e Gemelli. Dal lavoro all’amore, anche in questo caso le novità sono diverse.

LEONE: potete ottenere riconoscimenti se restate concentrati. In amore, serve chiarezza. Alcune situazioni andranno risolte in maniera definitiva prima che diventi davvero troppo tardi per tutto.

BILANCIA: state alla larga dai conflitti e cercate di evitare fermezza, i valori affettivi ne richiedono un po’. Il fine settimana sarà piuttosto stimolante, vi potrete imbattere in diversi cambiamenti.

VERGINE: secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox avrete qualche sorpresa da scartare, il fine settimana sarà piuttosto sereno e stimolante, da trascorrere con gli affetti.