Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni fino al 29 giugno 2025: dalla Bilancia alla Vergine

Sempre secondo le novità dal punto di vista astrologico di Paolo Fox ci imbattiamo in una serie di importanti novità. Secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox ci saranno diverse situazioni interessanti anche per i nati sotto il segno del Leone, ma non solo:

LEONE: tra qualche settimana il Sole entrerà in questo segno e migliorerà le cose in generale! L’amore può ritrovare slancio in questa fase che può portare grandi cambiamenti e novità.

SCORPIONE: prossimi giorni che potrebbero portare in dote dei nuovi ritardi, cercate di farvi scivolare addosso le complicazioni degli ultimi tempi che vi hanno un po’ frenati. Datevi da fare e sarete ripagati dopo un po’ di appannamento,

VERGINE: sembra aprirsi all’orizzonte una stagione importante, ricca di novità e avvenimenti che potrebbero cambiare il corso delle cose. Sfruttate il periodo, l’oroscopo settimanale Paolo Fox vi sorride.

Oroscopo settimanale Paolo Fox fino al 29 giugno 2025: Bilancia esplicita

Sempre secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox anche per i nati sotto i segni di Bilancia e Scorpione ci sarà tanta carne al fuoco, in particolare nella settimana 21-29 giugno 2025. Da una Bilancia che necessita di essere sempre più esplicita, fino allo Scorpione in ritardo, ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni.

BILANCIA: cercare di essere il più possibile espliciti e convincenti, anche quando magari non è semplice o rischiate di deludere qualcuno.

SCORPIONE: questo fine settimana porta in dote qualche piccolo ritardo: avete un ottimo Oroscopo ma anche la Luna contraria che rappresenta bisticci o un po’ di nervosismo.

SAGITTARIO: avete voglia di rivincita, vi bussa dentro. Tante vostre aspettative sono state deluse e questo ha fatto perdere quell’ottimismo e quella fiducia che riponevate sulle vostre capacità. Adesso però sentite dentro la grande voglia di riscatto.