Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni fino al 29 giugno 2025: dal Capricorno ai Pesci

Arrivano novità dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox ci saranno delle situazioni interessanti per molti dei segni dello zodiaco, dal Cancro alla Bilancia, passando per il Sagittario. Vediamo nel dettaglio che cosa potrebbe accadere:

SAGITTARIO: dopo un periodo fatto di incertezze e dubbi per voi sta per arrivare una nuova fase. Riuscirete ancora una volta a spiccare il volo, per fortuna. Tante sorprese in arrivo, il peggio finirà alle spalle.

CANCRO: saranno giorni di emozioni forti e novità sul lavoro. Qualche cambiamento è in atto. In amore un po’ di tenerezza vi aiuterà secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox.

BILANCIA: le stelle sono propizie alla risoluzione di vecchie dispute e l’emergere di nuove opportunità. Sul fronte lavorativo, potreste ricevere offerte interessanti e concrete sul lavoro.

Oroscopo settimanale Paolo Fox fino al 29 giugno 2025: Capricorno lucido

Secondo il noto esperto di astri Paolo Fox, la settimana in partenza in queste ore regalerà dei colpi di scena non indifferenti anche per i nati sotto il segno del Capricorno. Occhio anche all’Acquario e ai Pesci:

CAPRICORNO: avete una gran lucidità mentale in questo fine settimana, si prospettano reali occasioni di riuscita soprattutto dal punto di vista sentimentale. Riuscirete ad avere la meglio su diversi fronti.

ACQUARIO: sembrate un po’ acciaccati in questo momento. Già da lunedì le cose potrebbero prendere un’altra direzione, qualche situazione è sul punto di svoltare. Forse faticherete ancora un po’ con i sentimenti, ma molto presto risorgerete.

PESCI: questo cielo vi sta valorizzando in maniera importante. Giove vi aiuta nelle questioni legali o nelle nuove imprese, farete i conti con un cielo importante e che potrà portarvi delle soddisfazioni.