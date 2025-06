Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni fino al 29 giugno 2025: dall'Ariete alla Vergine, cosa accadrà

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, nei prossimi giorni ci saranno diverse situazioni che potranno prendere il largo e mutare. Dall’Ariete al Toro, passando per i Gemelli, tutti pronti a fare i conti con una serie di novità che potranno cambiare il corso delle cose. Scopriamo cosa prevede l’oroscopo settimanale Paolo Fox:

Oroscopo Branko 23 giugno 2025, le previsioni di oggi/ Cancro e Leone, decisioni da rimandare!

ARIETE: Questa sarà una settimana ricca di eventi. Vi sentirete pieni di vitalità e iniziativa, pronti a tuffarvi nel grande movimento. Paolo Fox vi suggerisce di indirizzare questa energia verso progetti pratici, nessun conflitto invece sul lavoro.

TORO: sarà una settimana con qualche intoppo, in particolare l’inizio potrebbe risultare complesso. E’ un periodo e passerà, riuscirete a risollevarvi.

Oroscopo settimanale, previsioni 22-28 giugno 2025/ Scorpione emozionato, Sagittario in viaggio

GEMELLI: il dialogo resterà una delle migliori armi a vostra disposizione, mentre i single potrebbero fare delle nuove e importanti conoscenze. Sul lavoro qualcosa potrebbe cambiare e portarvi delle soddisfazioni.

Previsioni oroscopo settimanale Paolo Fox, indicazioni fino al 29 giugno

Sempre secondo il noto esperto di astri anche per un altro gruppo di segni ci saranno delle situazioni in aggiornamento. Secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox, il Leone e la Vergine avranno diversi argomenti con i quali fare i conti nella settimana che ci porterà fino alle porte di luglio.

LEONE: Desiderate farvi notare, cosa non nuova alla vostra indole. Sarà importante mantenere un buon equilibrio nelle relazioni. In ambito lavorativo riceverete degli upgrade, maggiori responsabilità per voi.

Oroscopo, un segno è al top, mentre un altro crolla. Ecco chi vince e chi perde secondo le stelle

VERGINE: siate equilibrati, questa sarà la chiave per voi. State trovando delle difficoltà nel mettere a fuoco determinate cose e questioni. Saranno giornate cruciali e che vi diranno la verità su diversi fronti.

SCORPIONE: sarete dotati di una forte determinazione, ma non per questo dovrete agire impulsivamente. Sul lavoro riuscirete a migliorare ancora e togliervi delle soddisfazioni non di poco conto.