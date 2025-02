Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni fino al 4 marzo 2025

Novità dal punto di vista astrologico in questi giorni, stando alle indicazioni astrali non mancheranno delle sorprese e colpi di scena sia sul lavoro che in amore. L’oroscopo settimanale di Paolo Fox prevede situazioni nuove per il periodo di riferimento 24 febbraio-4 marzo 2025, dall’Ariete al Sagittario, scopriamo cosa potrebbe accadere in queste settimane:

ARIETE: possibili novità in amore, la vostra energia è in aumento grazie all’influenza positiva di Venere e Giove che vi spingono a mettervi in gioco con entusiasmo. È il momento ideale per pianificare progetti a lungo termine, ci saranno delle nuove occasioni sul lavoro.

TORO: vivrete di emozioni molto intense, sul lavoro passate a valutare con attenzione ogni genere di situazione, cercate di trovare un equilibrio tra vita privata e lavorativa, ne trarrete sicuramente beneficio. Evitate investimenti rischiosi in questo momento.

GEMELLI: settimana dinamica, vi attendono al varco situazioni molto curiose, sul fronte sentimentale potrebbe nascere qualche situazioni poco chiara e non definita. La gestione dello stress giocherà un ruolo molto importante.

Oroscopo settimanale Paolo Fox fino al 4 marzo 2025: Cancro più deciso

Altri aggiornamenti riguardo alla questioni astrali arrivano sempre dal noto esperto di astri, che ha svelato cosa potrebbe accadere di preciso per quanto riguarda la settimana che va dal 24 febbraio al 4 marzo 2025, dal Cancro al Leone, pronti a fare i conti con nuove tappe della loro vita.

CANCRO: il momento per fare dei passi in avanti dal punto di vista lavorativo sembra essere quello buono, sul lavoro sembrate avvertire la necessità di una grande attenzione e comprensione reciproca, la creatività è in aumento.

SAGITTARIO: sul lavoro avrete delle buone intuizioni in questa fase, queste prossime giornate vi offriranno delle buone intuizioni, avete un’energia in crescita, così come le iniziative personali.

CAPRICORNO: fate attenzione ai rapporti con le altre persone, qualcosa potrebbe cambiare, cercate anche di riposarvi se possibile, siete in debito di forze.