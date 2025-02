Oroscopo settimanale Paolo Fox, cosa cambierà nei prossimi giorni

Non manca il consueto appuntamento con l’oroscopo settimanale Paolo Fox, il noto esperto di astri è intervenuto per aggiornare i suoi lettori con le indicazioni astrali fino al prossimo 4 marzo 2025. Cambieranno diverse situazioni, dal Leone alla Bilancia, scopriamo come andranno le cose sia in amore

LEONE: è difficile che un amore non si riveli in questo momento per i single, Venere è favorevole. Nelle coppie di vecchia data, invece, sono forti le tensioni genitori-figli , destano qualche preoccupazione. Meglio essere prudenti nel week-end.

VERGINE: qualche pianeta sembra più agitato del solito e questo non vi fa dormire un sonno tranquillo, potrebbe esserci qualche grattacapo nelle prossime settimane.

BILANCIA: c’è qualche tensione che non vi porta tranquillità in questo momento, sul lavoro le certezze arrivano in particolare per i liberi professionisti. vittorie, opportunità, novità da cogliere al volo in un periodo che pare prolifico.

Previsioni oroscopo settimanale Paolo Fox, periodo duro per Bilancia

Stando alle previsioni dell’oroscopo settimanale ci saranno ulteriori sorprese in queste ore come svelato dal noto esperto di astri Paolo Fox. Dai nati sotto il segno dello Scorpione fino all’Acquario, alle prese con diverse situazioni riguardanti le amicizie nella settimana che ci porterà fino al 4 marzo 2025.

ACQUARIO: le amicizie diventano importanti, una di queste potrebbe addirittura trasformarsi in qualcosa di molto più importante. Qualche ritardo sui pagamenti o gli accrediti, sta per cambiare qualcosa in questo momento.

PESCI: in amore volete delle certezze, riuscite a trovare una pace interiore che sembravate aver perso. La velocità sembra un’arma vincente che voi potrete sfruttare, riuscirete a superare lo stress in questo momento carico di fatica

SCORPIONE: non prendete particolari iniziative in questa settimana, secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox state facendo i conti con un po’ di tensione nervosa che non fa bene, lo sport potrebbe giocare a vostro favore.