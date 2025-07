Previsioni oroscopo settimanale Paolo Fox, le indicazioni fino all'1 agosto 2025: Ariete vivace, Toro stanco

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico in questo finale di luglio, con agosto ormai alle porte e pronto a trasportare tutti in una nuova dimensione. Secondo le indicazioni dal punto di vista astrologico non mancheranno i colpi di scena, dall’Ariete al Toro, passando per Leone. Scopriamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere:

Pagelle Temptation Island 2025, quinta puntata/ Simone silurato, Antonio premio Oscar e Valerio risorge

ARIETE: Settimana vivace: tra socialità e organizzazione, saprete godervi il tempo libero e affrontare gli impegni con equilibrio. Siate spontanei, è la miglior arma a vostra disposizione.

TORO: avete la mente un po’ affaticata, ma ritroverete ben presto degli slanci di energia. La Fortuna è presente e gioca a vostro favore, ma distrazioni e decisioni affrettate potrebbero complicare i piani.

Federica Pellegrini choc: "Una voce mi dice di tornare a nuotare"/ Bomba sul futuro

GEMELLI: sul lavoro vi confermate ironici e la prontezza vi darà una mano a risolvere gli ostacoli. Fortuna discreta, alcune scelte sagge vi daranno una stabilità diversa. Otterrete dei risultati solidi e validi.

Previsioni oroscopo settimanale Paolo Fox fino all’1 Agosto 2025

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, secondo le previsioni oroscopo settimanale Paolo Fox ci saranno delle situazioni interessanti anche per i nati sotto il segno del Leone e della Vergine. Scopriamo le indicazioni per la settimana 25 luglio-1 agosto 2025.

LEONE: Sul lavoro un mix di creatività e logica vi sostiene. Fortuna discreta, settimana ricca ma non forzate troppo la mano. Meglio non sovraccaricarsi di affari.

Delitto di Garlasco, De Rensis: "Nuova indagine è scomoda"/ "Se viene trovato Ignoto 3, Alberto Stasi esce"

VERGINE: settimana che resta tesa tra provocazioni e resistenza, l’amore può darvi una scossa non indifferente nei prossimi giorni. State alla larga dalle scelte impulsive.

BILANCIA: periodo di riconciliazione che potrebbe darvi delle novità importanti. Mantenete la concentrazione sul lavoro, ne trarrete beneficio. Non prendete decisioni troppo impulsive.