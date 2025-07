Previsioni oroscopo settimanale fino al 1° agosto 2025: dalla Bilancia all'Acquario, le indicazioni per le prossime giornate

Novità in arrivo dal mondo astrologico stando a quanto ricostruito dall’oroscopo settimanale Paolo Fox. Secondo le indicazioni astrologiche ci saranno dei cambiamenti non di poco conto nelle prossime ore, dai nati sotto il segno dello Scorpione fino ai Pesci, ecco cosa potrebbe accadere:

SCORPIONE: dedicatevi agli impegni, evitate di ingigantire alcune questioni che non lo meritano. La fortuna resta un’altalena, pensate a ogni dettaglio se tra i vostri piani c’è quello di fuggire via.

SAGITTARIO: le amicizie vi danno una mano ad alleggerire l’animo. La pazienza e le scelte meditate saranno le più soddisfazioni. L’impegno garantisce una certa stabilità.

CAPRICORNO: Sul lavoro l’impegno è solido, ma evitate slanci troppo ambiziosi. Alcune vostre azioni potrebbero avere delle ripercussioni su eventi future e scelte che potrete prendere.

Previsioni oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni fino al 1 agosto 2025: Pesci…

Non è finita qui, ci saranno delle situazioni interessanti anche per i nati sotto il segno di Acquario e Pesci nei prossimi giorni. Secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox anche chi è nato sotto il segno di Acquario e Pesci avrà un bel da farsi, vediamo nel dettaglio:

ACQUARIO: Settimana dinamica, ricca di occasioni, ma attenzione alle distrazioni e ai malintesi. In amore emozioni intense richiedono consapevolezza. Cercate di calibrare le scelte sul lavoro.

PESCI: inizio di settimana che non sarà facile, abbiate equilibrio e fiducia in voi stessi. La fortuna bussa alla vostra porta. Tenete il cuore aperto e qualche cosa si muoverà anche sul fronte sentimentale.

BILANCIA: lasciate andare tutto ciò che non sembra servirvi in questa fase. La fortuna è presente, cercate di non prendere delle decisioni impulsive in questo momento.