Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni fino al 2 agosto 2025: dall'Ariete alla Bilancia

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico nei prossimi giorni, secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox ci saranno diverse sorprese nei prossimi giorni. La settimana 26 luglio-2 agosto 2025 porterà in dote dei cambiamenti importanti per i nati sotto il segno dell’Ariete ma non solo, anche Toro e Gemelli faranno i conti con situazioni interessanti:

ARIETE: L’orgoglio può ostacolare il dialogo. Se vuoi salvare un rapporto, lascia spazio all’ascolto. Sul lavoro i ritmi rallentano e questo sarà un bene, riuscirete a ritrovare delle energie.

TORO: settimana un po’ altalenante in arrivo, non fatevi prendere dall’ansia, curate l’alimentazione. Sul lavoro possibili ritardi o novità, cercate di evitare l’impazienza e non siate rigidi e possessivi.

GEMELLI: secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox farete degli incontri piacevoli, lasciate spazio alla creatività nelle prossime ore. Vi manca un piano concreto che potrete mettere in piano in questo periodo.

Sempre secondo il noto esperto di astri nei prossimi giorni ci saranno diverse altre situazioni con le quali fare i conti anche per i nati sotto il segno di Leone, Vergine e Cancro. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere:

LEONE: nonostante Venere non sia nella posizione migliore, emani un carisma che coinvolge tutti gli altri. Torna anche qualcuno dal passato per voi.

VERGINE: prende il via un periodo introspettivo: meno parole, più profondità e dialogo con gli altri. Potrete sistemare alcune cose in amore dopo una fase un po’ confusa.

BILANCIA: avete voglia di leggerezza, qualcuno potrebbe attendersi qualche vostra mossa. Energia positiva in particolare nel fine settimana che promette bene secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox.