Oroscopo settimanale fino al 4 luglio 2025: dalla Vergine alla Bilancia, cosa accadrà nei prossimi giorni?

Grandi cambiamenti in arrivo dal punto di vista astrologico, la settimana che concluderà il mese di giugno e ci porterà alle porte di luglio si rivelerà davvero importante. Secondo l’oroscopo settimanale saranno giornate roventi, non solo dal punto di vista climatico. Cambieranno molte cose un po’ per tutti, vediamo nel dettaglio le situazioni con maggiore interesse:

SCORPIONE: avete grande forza, passione e profondità. Ti attendono momenti intensi, ma anche chiarificatori. Non trattenere ciò che senti. Chi ti vuole bene apprezzerà la tua verità, anche se può risultare scomoda.

PESCI: state vivendo intensamente ed è tempo di vivere tutto senza filtri. È un bel momento per dire cosa provate. Mostratevi per quello che siete, sarete voi stessi il vostro punto di forza.

CANCRO: la vostra voce interiore farà da capotreno, seguitela, vi porterà da qualche parte. Siete parti particolarmente ispirato/a. È il momento giusto per dire ciò che senti, senza timore.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni fino al 4 luglio 2025

Secondo il noto esperto di astri anche altri segni dello zodiaco verranno messi alla prova in queste settimane. L’oroscopo settimanale Paolo Fox ha fatto luce su alcune situazioni, tra queste Bilancia e Acquario:

ACQUARIO: spalancate le porte della vostra vita a chi davvero dimostra di tenerci. Vi sentite ispirati e pieno/a di idee. Ma attenzione a non perdere contatto con la realtà. Il weekend è perfetto per condividere qualcosa che ti sta a cuore.

BILANCIA: gli astri vi danno una mano a lasciarti andare. Qualcosa dentro di te vuole cambiare rotta e forse è ora di dargli ascolto. Un incontro o una conversazione vi daranno una mano importante, vi aiuterà a leggere il presente.

VERGINE: avete bisogno di mettere ordine, non solo nella mente ma anche nel cuore. Questo è il momento giusto per fare chiarezza, con te stesso e con chi ti è vicino