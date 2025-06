Oroscopo settimanale, le previsioni fino al 4 luglio 2025: cosa accadrà ai vari segni dello zodiaco in questa settimana

Oroscopo settimanale, le previsioni fino al 4 luglio 2025 prevedono grandi novità e vere e proprie scintille per molti dei segni dello zodiaco. Dall’Ariete al Toro, passando per Vergine e Leone, vediamo cosa aspettarsi in queste prossime ore. I Gemelli potrebbero trovarsi davanti a un bivio, occhio all’Ariete che potrà chiarire dei dubbi.

ARIETE: non ama particolarmente i giri di parole. Il weekend è perfetto per farvi notare, ma anche per chiarire dei dubbi. Basta poco per sbloccare ciò che si è fermato: sii diretto/a, ma fallo con il cuore.

TORO: in questi giorni potresti sentire il bisogno di rallentare un po’ e ritrovare equilibrio. È un buon momento per riflettere sui tuoi rapporti più stretti e concederti tranquillità, date retta alla gentilezza che potrebbe guidarvi in amore.

GEMELLI: affronterete delle giornate non indifferenti, potrete sperimentare e sfruttare il dono della parola. Scegliete voi chi merita delle attenzioni, secondo l’oroscopo settimanale sarete perfettamente in grado di farlo.

Secondo l’oroscopo settimanale ci saranno presto delle altre svolte. Dall’amore alle questioni di lavoro, ci saranno molte situazioni con le quali fare i conti in queste roventi giornate estive.

LEONE: ai fascino e una marcia in più, ma attenzione a non voler avere sempre ragione. Accogli anche il punto di vista degli altri. Il fine settimana vi darà la possibilità di ballare, fatevi trovare pronti.

SAGITTARIO: è sempre più crescente la voglia evadere, di respirare aria nuova. Il cielo ti spalanca porte se sei pronto/a a cogliere l’occasione.

CAPRICORNO: dopo un grande lavoro su voi stessi siete pronti a fare i conti con il mondo. Non chiudetevi davanti ai rapporti interpersonali, qualcosa può accadere. Non abbiate paura di mettere in mostra le vostre fragilità.