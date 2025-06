Novità in arrivo dal punto di vista astrologico per quanto riguarda la settimana 3-10 giugno 2025, secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox non mancheranno delle questioni da affrontare per i nati sotto il segno della Bilancia, ma anche del Capricorno, dai temi sul lavoro all’amore, ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni:

Rkomi, annullate le date del concerto: arriva mail anonima sospetta/ Ecco cosa sta succedendo

BILANCIA: i prossimi giorni saranno molto favorevoli. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno ottime opportunità per crescere e fare progressi importanti. Una persona interessante potrebbe entrare nella vostra vita.

SCORPIONE: la settimana sarà piena di sfide. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete affrontare alcune difficoltà, ma non preoccupatevi, riuscirete a superarle con determinazione e abnegazione.

Le Iene: “Un uomo di Garlasco aveva un debole per Chiara Poggi”/ Testimonianza inedita: è il piccione?

SAGITTARIO: ci saranno delle grandi occasioni in questi giorni. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno ottime occasioni per mettervi in gioco e far valere le vostre capacità. Vivere il momento sarà fondamentale per la vostra serenità.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni fino al 10 giugno 2025

Sono novità in arrivo anche per altri segni dello zodiaco per quanto riguarda la settimana 3-10 giugno 2025, dal Capricorno all’Acquario, passando per i Pesci, con delle giornate cariche di eventi che si apprestano a bussare alla porta.

CAPRICORNO: la settimana si prospetta tranquilla, ma produttiva. Per quanto riguarda il lavoro, i progressi saranno lenti ma costanti. I single potrebbero sentirsi più solitari, ma sarà solo una fase temporanea.

Delitto di Garlasco/ De Rensis: “Intercettazioni Andrea Sempio? Se vere sarebbero gravissime ma...”

ACQUARIO: si prospetta una settimana di grande dinamismo. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno tante novità, ma dovrete fare attenzione alle scelte. Vivere il presente vi aiuterà a godere di più dei momenti felici.

PESCI: secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox la settimana si preannuncia carica di avvenimenti. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno occasioni importanti, ma dovrete essere pronti a coglierle con determinazione. I single potrebbero incontrare qualcuno che li farà riflettere sul futuro