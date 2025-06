Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni fino al 6 luglio 2025:

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico in questi giorni, secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox ci saranno delle situazioni con le quali fare i conti un po’ per tutti i segni, dall’Ariete a un Toro in affanno, passando per i nati sotto il segno dei Gemelli. Scopriamo cosa prevede l’oroscopo settimanale Paolo Fox:

ARIETE: le stelle vi stimolano, cercate di darvi da fare e sfruttare l’onda energetica. Per i single possibili passi in avanti in direzione di nuove conoscenze

TORO: serve relax e capacità di controllare i momenti complessi con i quali potreste fare i conti. Non saranno giornate banali, fatevi trovare pronti. Cercate di evitare decisioni toste o affrettate sul lavoro.

GEMELLI: Per i single, non è il giorno delle conoscenze. Sul piano lavorativo potrebbero arrivare nuove proposte interessanti, non abbiate fretta nel prendere decisioni, valutatele con attenzione. In campo amoroso, chi è coppia potrebbe avere un problema da risolvere.

Non è finita qui, occhio anche alle novità delle prossime ore per Leone, Vergine e Cancro, alle prese con situazioni di vita quotidiana. Secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox ci saranno sorprese sia in amore che sul lavoro:

LEONE: siete ben spinti da una forte energia, ci sono possibilità di commettere degli errori. La calma non sembra far parte di voi. Occhio agli ostacoli per i vari single, non sono le ore migliori per fare delle conoscenze.

VERGINE: possibili incontri speciali per i single. Nella sfera amorosa, gesti semplici possono avere un impatto positivo sulla relazione, non sottovalutateli. Potrete presto fare dei nuovi e importanti incontri.

CANCRO: certamente non mancheranno delle emozioni in questi giorni. Arriverete a mettere in mostra una sensibilità importante e forse rimasta nascosta fino ad oggi.