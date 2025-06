Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni fino al 6 giugno 2025: Sagittario fa nuovi incontri, Bilancia sotto stress

Cambiamenti in arrivo in amore e lavoro dal punto di vista dell’oroscopo settimanale, secondo le previsioni del noto esperto di astri Paolo Fox sarà una settimana decisamente rovente quella che ci trasporterà nel mese di luglio. Secondo l’oroscopo settimanale il periodo di riferimento 30 giugno-6 luglio 2025 porterà in dote delle sorprese per i nati sotto il segno dei Pesci e dell’Acquario:

Daniele Dal Moro, è già finita con la nuova fidanzata Yulia: le accuse/ Poi ricorda Oriana Marzoli

PESCI: ella sfera lavorativa, la creatività vi supporterà nel trovare soluzioni utili, ma siate sempre vigili, qualcuno potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote senza uscire allo scoperto. In ambito amoroso, la dolcezza contribuirà all’armonia. La passione va ritrovata.

ACQUARIO: nel contesto lavorativo, nuove idee potrebbero portarvi a nuove opportunità. In amore non basta essere sinceri e onesti. I single possono restare a casa, non sembrano esserci novità dietro l’angolo.

Da noi a ruota libera, la gaffe non passa inosservata: c'entra Papa Francesco/ Il dettaglio nella replica

CAPRICORNO: cari single, un incontro inaspettato potrebbe stravolgervi, ma poiché sarà la giornata del “non controllo”, seguite la corrente. Sul lavoro gli sforzi portano dei risultati non indifferenti, i sacrifici vengono ripagati.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni fino al 6 luglio 2025

Non è finita qui, scopriamo cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox. Le previsioni astrali per la settimana 30 giugno-6 luglio 2025 si rivelano sorprendenti per molti dei segni dello zodiaco:

SAGITTARIO: crescono le ondate di entusiasmo, se siete single presto potrete fare dei nuovi incontri. Le stelle non sembrano favorire però nell’immediato delle possibili relazioni.

Panariello contro Minetti, scoppia il caso 19 anni dopo grave lite a Sanremo/ "Ingiustizia enorme, la feccia"

BILANCIA: siete un po’ stressati, potreste ricevere delle interessanti proposte dal punto di vista professionale. In amore riuscirete a risolvere qualche dissapore molto presto, il peggio andrà alle spalle.

SCORPIONE: cercate di impegnarvi, le stelle spingono i single a fare delle nuove conoscenze. L’impulsività potrebbe giocarvi dei brutti scherzi nei prossimi tempi.