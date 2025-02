Una nuova settimana da affrontare al netto di sfide e possibilità; ci pensa uno degli astrologi più seguiti ed apprezzati a fare il punto sui possibili scenari dei prossimi giorni. Le previsioni 5-9 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox – riportato dal Corriere della Sera – raccontano del parere delle stelle con il focus puntato su circostanze rilevanti non solo per l’attualità ma anche per il futuro. In amore situazioni ambigue, contorte hanno le ore contante; qualcuno riuscirà finalmente a mettere chiarezza tra le altrui e proprie emozioni. Sul lavoro le opportunità sono sempre alla portata, non resta che trovare le giuste chiavi di lettura per coglierle. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 5-9 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox.

Oroscopo mensile Paolo Fox, previsioni febbraio 2025/ Da Bilancia a Pesci: amore e lavoro

Previsioni 5-9 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Giornate ricche di sentimento sono all’orizzonte: l’amore torna protagonista nei prossimi giorni grazie all’ottimo influsso di Venere. Basta ambiguità, i rapporti poco chiari iniziano a non avere più spazio nella vostra vita. Sul lavoro attenzione alla presenza opposta di Marte che potrebbe spingervi verso valutazioni su alcune questioni del passato.

Oroscopo mensile Paolo Fox, previsioni febbraio 2025/ Da Ariete a Vergine: Toro intraprendente

TORO: Serenità e carica per affrontare con maggiore empatia le circostanze dei prossimi giorni: in amore torna l’equilibrio e soprattutto la voglia di dialogare con il partner. Sul lavoro la fortuna è dalla vostra parte; tutto le opportunità del periodo potrebbero dare ottimi risultati in vista delle prossime settimane.

GEMELLI: Venere nel segno rende questa settimana all’insegna dell’amore, scenari interessanti per chi vuole tuffarsi in nuove conoscenze ma anche opportunità valide per rafforzare i rapporti già importanti. Sul lavoro arrivano conferme, soprattutto per chi attende un avanzamento importante nel merito della propria carriera.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 20 al 26 gennaio 2025/ Bilancia intuitiva, luci e ombre per lo Scorpione

CANCRO: Giove supporta buona parte delle relazioni in amore ma attenzione a qualche piccolo dissidio che potrebbe riguardare le coppie più incerte e in difficoltà. Sul lavoro sono giornate dove può accadere di tutto; proposte e possibili nuove collaborazioni sono da mettere al vaglio e non sono da escludere aggiornamenti importanti proprio nelle prossime ore.

LEONE: Nuove relazioni pronte a decollare e stabilità importante per le coppie già affermate. Buone notizie in amore per il prosieguo della settimana ma attenzione a piccole frizioni per alcune dimenticanze. Sul lavoro i successi potrebbero presto arrivare; sono tanti gli impegni del periodo ma con tenacia e pazienza i frutti saranno presto godibili.

VERGINE: Qualcosa inizia a sistemarsi in amore; l’ultimo periodo non è stato dei migliori ma una tendenza al miglioramento partirà proprio da questa settimana. Meno preoccupazioni e più voglia di eliminare ciò che non giova alle relazioni. Sul lavoro, stando alle previsioni 5-9 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox potrebbero esserci piccoli problemi da affrontare al punto da necessitare del supporto di uno specialista.