Nuovi spunti da seguire, nuovi percorsi da valutare con attenzione; le previsioni 5-9 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox – dal Corriere della Sera – propongono il punto sulla situazione astrale in relazione agli ambiti quotidiani di principale interesse. In amore bisogna essere pronti anche ad affrontare i dissidi; spesso necessari per una stabilità futura oppure funzionali per una cernita nelle relazioni importanti. Sul lavoro collaborazioni e progetti vi proiettano già al futuro; dai prossimi giorni si può già iniziare a sondare il terreno per le soddisfazioni auspicate. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 5-9 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox.

Previsioni 5-9 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: C’è bisogno di maggiore attenzione in amore soprattutto nel merito dei rapporti sbilanciati; qualcuno promette tanto ma forse le dimostrazioni scarseggiano. A rischio le coppie già reduci da crisi piuttosto importanti. Sul lavoro è il momento di mettersi in evidenza; l’obiettivo è sfruttare la posizione nuova e favorevole di Venere che può alimentare opportunità e occasioni.

SCORPIONE: In amore le provocazioni bonarie sono importanti ma attenzione a non alzare troppo il tiro. Il rischio di sfociare nei dissidi è sempre da evitare. Sul lavoro bisogna fare attenzione ai particolari; le finanze non sono proprio in periodo tranquillo ma presto potreste giovare di nuove chiavi di lettura.

SAGITTARIO: L’amore è supportato da un cielo positivo ma attenzione per le storie reduci da dissidi; le incomprensioni potrebbero essere ancora all’ordine del giorno. Settimana importante sul lavoro dove il periodo è favorevole per portare avanti attività che presto potrebbero regalare soddisfazioni importanti.

CAPRICORNO: In amore c’è un rapporto che regala meno soddisfazioni del previsto, forse siete voi a vivere un momento dove le emozioni non sono proprio del tutto chiare. Forse è il caso di concedersi qualche riflessione in più per arrivare a prendere decisioni significative. Sul lavoro incombono cambiamenti e novità; sarà importante saper accogliere il nuovo con attente valutazioni.

ACQUARIO: Qualche incomprensione di troppo potrebbe rendere meno piacevoli le circostanze in amore; una settimana non proprio idilliaca ma con il giusto fascino saprete guardarvi intorno. Sul lavoro si prospettano giorni interessanti soprattutto per chi ha intenzione di dare concretezza a idee e progetti.

PESCI: Stando alle previsioni 5-9 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox siete forse troppo contorti nei vostri pensieri e ragionamenti in amore. Poca chiarezza nelle nuove relazioni e piccoli dissidi per le coppie già affermate. Sul lavoro è il momento di evitare le tensioni; il periodo non è dei migliori ma bisogna mostrarsi sempre positivi e propositivi.