Arrivano puntuali e necessarie le previsioni 6-11 maggio 2025 per l’Oroscopo settimanale Paolo Fox; nuovi giorni da vivere al massimo e con diversi scenari propiziati dalle stelle del periodo. Sul lavoro è una fase di rinnovamento per diversi segni dello Zodiaco; cambiamenti e opportunità sono al vaglio ma non è tutto oro ciò che luccica. In amore c’è chi è spesso alla ricerca di costanti stimoli, di situazioni sempre diverse e mai banali. Attenzione a non andare troppo oltre con le pretese; il futuro di coppia passa per i concetti di complicità ed empatia. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 6-11 maggio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko.

BILANCIA: C’è una sorta di incertezza nell’aria che sembra rendere poco chiari anche i sentimenti; l’amore non gode di un cielo favorevole per questa settimana ma non sono da escludere occasioni per ampliare la propria cerchia di amicizie. Sul lavoro bisognerà prestare attenzione soprattutto agli aspetti finanziari.

SCORPIONE: Qualche polemica di troppo potrebbe rovinare il clima in amore; sarà una settimana di grande attenzione e forse un rapporto in particolare potrebbe intensificarsi. Sul lavoro è il caso di sfruttare il ritorno Marte nel segno che, croce e delizia, potrebbe anche alimentare qualche tensione e problema di troppo.

SAGITTARIO: Venere nel segno è una garanzia quando si parla di amore; con Mercurio come alleato è possibile dare nuovo vigore a quelle relazioni che sembravano in bilico. Sul lavoro si prevede una settimana ricca di opportunità ma servirà grande impegno per raggiungere gli obiettivi del momento.

CAPRICORNO: Al momento le discussioni sono da accantonare, l’atmosfera in amore non è delle migliori ma arginando le tensioni sarà possibile ritrovare la serenità e le emozioni più sincere. Sul lavoro la determinazione è al top, è il momento giusto per riflettere sul futuro anche nel merito di possibili cambiamenti.

ACQUARIO: Una luce nuova, positiva e favorevole stimola l’amore in questa nuova settimana; le persone che non giovano al vostro umore è il caso di evitarle, dedicate il vostro tempo a chi realmente partecipa alla vostra serenità. Sul lavoro Giove nel segno supporta le iniziative e la possibilità di approfittare di grandi occasioni.

PESCI: Stando alle previsioni 6-11 maggio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox si prevedono giorni altalenanti per ciò che riguarda l’amore. Grandi emozioni all’orizzonte ma anche questioni che potrebbero destare particolare apprensione. Sul lavoro grandi responsabilità richiedono ingenti energie; è il caso di mettere in conto cambiamenti anche piuttosto radicali.