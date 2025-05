Una settimana ricca di impegni, di novità, ma anche di motivi di tensione; le previsioni 6-11 maggio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox racchiude una serie di scenari e sensazioni che non per tutti saranno ascrivibili a questioni positive. Sul lavoro c’è sempre qualcosa da sistemare; spesso la frenesia porta le riflessioni verso il polo opposto della concretezza. Non mancheranno progetti innovativi, occasioni e novità da cogliere al volo. In amore c’è un clima di serenità generale ma per qualcuno in particolare è un momento speciale dal punto di vista emotivo; decisioni importanti e momenti lieti vi attendono. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 6-11 maggio secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox.

Previsioni 6-11 maggio secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Si prospettano giorni interessanti in relazione all’amore; un momento decisamente ottimale per ritrovare la serenità e riportare l’attenzione sui sentimenti. Le complessità del mese di aprile passano in secondo piano per un momento decisamente motivante. Sul lavoro c’è la necessità di cambiare, di trovare un nuovo baricentro al fine di propiziare momenti decisamente più positivi. Attenzione a non lasciare troppe questioni in sospeso.

TORO: E’ il momento giusto per dedicarsi alla programmazione, soprattutto per le coppie che sono finalmente pronte a compiere un passo importante. Venere nel segno supporta i single e le liaison nate da poco. Sul lavoro c’è qualcosa da rivedere ma la tenacia di questa settimana può essere la chiave per cercare di intavolare nuovi progetti e collaborazioni.

GEMELLI: Il focus di questa settimana è nettamente sull’amore; un’atmosfera quasi imprevedibile, un ritmo frenetico che stimola la curiosità ma che non vi rende immuni ai rischi. Siete coinvolti da nuovi impegni sul lavoro che richiedono maggiore concretezza, attenzione a non cadere in polemiche poco proficue.

CANCRO: Non è il momento per dare credito a momenti di tensione o conflittualità vissute nel periodo precedente; ora è il momento di concentrarsi sul futuro e soprattutto sul proprio benessere. Sul lavoro il cielo è favorevole, sfruttate il momento per mettere a punto un nuovo inizio promettente.

LEONE: Un amore del passato potrebbe tornare a stimolare le vostre riflessioni; in questa settimana le novità potrebbero essere una costante ma attenzione a non dimostrarsi troppo nostalgici. Sul lavoro gli accordi sono favoriti, giorni importanti dal punto di vista contrattuale e per la crescita professionale.

VERGINE: Stando alle previsioni 6-11 maggio 2025 per l’Oroscopo settimanale Paolo Fox sarà fondamentale il ritorno di Mercurio nel segno per dare nuovamente vigore e importanza alle emozioni. Amore protagonista ma anche sul lavoro sono attese novità; periodo favorevole per le nuove iniziative e magari per sondare qualche cambiamento.