Novità in arrivo per altri segni dello zodiaco per quanto riguarda la settimana 6-12 giugno, secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox ci saranno diversi cambiamenti anche per i nati sotto il segno della Vergine, ma anche della Bilancia, tra gli altri. Questioni di lavoro sul tavolo, ma anche di cuore, pronte a portare una ventata di novità in diverse vite. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere:

VERGINE: la quadratura tra Marte e Urano potrebbe portare a cambiamenti improvvisi nei tuoi obiettivi a lungo termine o nelle credenze personali. In amore, è un periodo per rafforzare i legami familiari e affrontare eventuali questioni domestiche. Possibili ribaltoni sul lavoro.

BILANCIA: in amore, è un momento per affrontare eventuali questioni irrisolte e rafforzare la comunicazione. Nel lavoro, potresti ricevere nuove opportunità; valuta attentamente i pro e i contro.

SCORPIONE: nel lavoro, potresti essere chiamato a gestire nuove responsabilità; mantieni la calma e la determinazione. Per il benessere, considera pratiche che favoriscano la consapevolezza e la crescita interiore.

Oroscopo settimanale Paolo Fox fino al 12 giugno 2025

Alcune sorprese toccheranno da vicino anche i nati sotto il segno del Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox ci saranno cambiamenti che toccheranno da vicino tutti rispetto alle previsioni degli ultimi giorni.

CAPRICORNO: la quadratura tra Marte e Urano può causare cambiamenti improvvisi nella tua vita sentimentale o creativa. In amore, è un periodo per affrontare le paure e rafforzare la fiducia reciproca. Nel lavoro, potresti essere chiamato a gestire nuove responsabilità.

ACQUARIO: nel lavoro, potresti essere chiamato a gestire nuove responsabilità; mantieni la calma e la determinazione. Per il benessere, considera pratiche che favoriscano la consapevolezza e la crescita interiore.