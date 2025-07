Le previsioni dell’amore prevedono grandi sorprese e ribaltoni nelle prossime ore, secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox infatti ci saranno diverse novità un po’ per tutti i gusti nei prossimi giorni, a partire dai nati sotto il segno del Sagittario fino all’Acquario, passando anche per i Pesci.

Marco Mengoni, sorpresa al concerto: un suo amico chiede al compagno di sposarlo/ Il cantante sarà testimone

SAGITTARIO: avete grande voglia di riscatto e sarete tenuti a fare i conti con dei partner che in qualche modo rappresenteranno degli ostacoli per voi. Avrete le carte in regola per fare comunque bene.

ACQUARIO: cercate di vivere con serenità le questioni sentimentali, possono divenire una vera e propria panacea in questo momento. Potrete prenderla come un mezzo per affrontare possibili disagi sul lavoro del momento.

Gabriele, il figlio di Ezio Greggio si è sposato/ L'attore alle nozze con la nuova compagna Nataly Ospina

PESCI: qualcuno di voi sembra rimasto deluso dalle relazioni passate. Oggi e domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox sono giornate in cui le parole potranno pesare molto e si può anche trovare il coraggio di affermare ciò che sentite, fatevi valere.

Previsioni oroscopo settimanale Paolo Fox, le indicazioni in amore fino al 21 luglio

Non è finita qui, perché troveremo ance altri segni fare i conti con i sentimenti in queste giornate di pieno luglio. Abbiamo visto cosa proveranno Sagittario, Acquario e Pesci, ma non finisce certo qui. Potrebbe nascere qualcosa di interessante anche per Bilancia e Vergine:

Delitto di Garlasco/ Lovati: “Chiara Poggi uccisa da uno 007 che ha simulato una scena del crimine”

BILANCIA: molti di voi in amore hanno fatto i conti con delle situazioni che non ritenevano più tollerabili. Avete fatto i conti con delle persone incomprensibili, ora ve ne siete tirati fuori una volta per tutte.

SCORPIONE: avrete presto delle occasioni ghiotte in amore e riuscirete a superare la fase complicata. E’ un periodo ricco di grandi intuizioni, potrebbe arrivare anche quella giusta.

VERGINE: il tempo vi darà delle belle risposte su tutto, anche sui sentimenti. Avrete dei dilemmi da sciogliere, ma ce la farete senza dubbi.