Torna finalmente l’Oroscopo settimanale di Paolo Fox che ci svela cosa ci dicono le stelle questa settimana da lunedì 10 marzo fino a domenica 16. Andiamo subito a scoprire tutte le previsioni per i segni zodiacali in tema di amore, lavoro, fortuna e benessere.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, dal 10 al 16 marzo 2025: Leone, la famiglia si allarga!

ARIETE: l’oroscopo settimanale di Paolo Fox parla di buone notizie in tema amoroso per gli amici dell’Ariete, che finalmente hanno una Venere favorevole nel segno per fare nuove conoscenze. Anche a lavoro, tutto procede per il meglio anche se alcune responsabilità potrebbero provocare non poche preoccupazioni. Grande occasione per migliorare anche in ambito benessere: è necessario tornare a fare movimento per una vita più sana e per scaricare lo stress.

TORO: passiamo ora ai nati sotto il segno del Toro, che secondo l’Oroscopo settimanale di Paolo Fox risolveranno alcuni problemi in amore. Attenzione però a non essere troppo testardi con il partner, abbiate pazienza! Nuove occasioni in ambito lavorativo, con una maggiore voglia di riscatto dopo anni di silenzio. Per quanto riguarda il benessere, potreste attraversare un periodo di forte stress, e per questo è importante ritagliarsi momenti di relax.

GEMELLI: gli amici dei Gemelli si trovano in un momento favorevole per cercare l’anima gemella, ma soprattutto, per conoscere gente nuova. Questo è il momento giusto per accettare inviti! A lavoro è un periodo stabile, anche se potrebbero esserci alcuni cambiamenti rispetto agli accordi con i clienti. Per ora, meglio non esagerare e non pretendere troppo dagli altri. Bene anche sul piano del benessere, con un miglioramento decisivo delle forze.

CANCRO: anche gli amici del Cancro si ritrovano a fronteggiare il tema amoroso, e per loro non sarà di certo facile. L’Oroscopo settimanale di Paolo Fox ci dice che Venere contraria nel segno potrebbe portare a malintesi e dubbi di ogni genere, ma è importante resistere fino alla fine del mese. A lavoro viene premiata la caparbietà soprattutto per chi sta facendo la gavetta, mentre in tema di benessere è meglio non azzardare troppo e conservare le energie.

LEONE: passiamo ora agli amici del Leone. Secondo l’Oroscopo settimanale di Paolo Fox, tutto procede per il meglio per le coppie sposate, che potrebbero mettere in conto di avere un figlio e allargare la famiglia. Molto bene anche a lavoro con grandi prospettive “prodigiose”. Riposo necessario invece per chi in questi mesi ha viaggiato tanto per lavoro o per la famiglia.

VERGINE: cambia tutto per gli amici della Vergine, che devono affrontare con pazienza l’arrivo della Luna nuova. In amore meglio affrontare il prima possibile alcuni argomenti difficili. A lavoro state lavorando duramente ad un progetto, ma alcune tensioni potrebbero rallentarvi. Importante dunque rilassarsi e non strafare in questo periodo di difficoltà e pressione psicologica.

BILANCIA: passiamo ora al segno della Bilancia, con l’Oroscopo settimanale di Paolo Fox che svela alcuni problemini economici che in pochi mesi si risolveranno al meglio. In amore non è un periodo adatto per nuove conoscenze mentre riguardo alla vostra salute dovete iniziare a prendervi cura di voi dopo tutte le tensioni che avete vissuto fino ad ora, soprattutto a gennaio.

SCORPIONE: grandi novità amorose per gli amici dello Scorpione, che finalmente si trovano a pianificare di allargare la famiglia. A lavoro va tutto bene, anche perchè le stelle stanno preparando novità estremamente positive per il vostro settore professionale. Marte e Saturno nel segno non possono che portare tanta fortuna! Attenzione invece alla tensione nervosa, che questa settimana dovrà essere curata.

SAGITTARIO: L’Oroscopo settimanale di Paolo Fox ha buone nuove anche per i nati sotto il segno del Sagittario, che in questo periodo potrebbero conoscere una nuova complicità di coppia dopo qualche settimana di allontanamento. A lavoro si cercano soluzioni, ma adesso non è il momento di chiedere aumenti o fare richieste al titolare: meglio aspettare e capire come stanno davvero le cose. In tema benessere, siete al massimo del vostro umore ma è meglio far riposare il fisico dopo i ripetuti sforzi.

CAPRICORNO: cari amici Capricorno, è giunto il momento di lasciar correre quello che è successo in passato con il partner. Abbiate il coraggio di andare avanti e trovare nuove occasioni. A lavoro ci sono alcune incertezze e potreste sentirvi poco sereni soprattutto per via di alcuni screzi con i colleghi che non stanno lavorando nel modo giusto. Per quanto riguarda la vostra salute, è bene prendersi qualche momento di riflessione per recuperare le forze e mettere in ordine le idee.

ACQUARIO: Venere nel segno dell’Acquario aiuta a farvi trovare stimoli nuovi, ma ogni tanto avete il vizio di perdere il controllo. Buon auspicio per sabato e domenica 15 e 16 marzo, con una Luna assai favorevole. A lavoro grandi notizie per i ragazzi che si sono appena laureati e che potranno ricevere grandi occasioni per la loro vita. Un po’ incerta la salute di questo periodo: tanto, tanto stress vi perseguita il lunedì e il martedì.

PESCI: ed eccoci giunti all’ultimo segno dello zodiaco, con una grande volontà di fare tabula rasa in tema amoroso. Il 12 e il 13 attenti ai litigi col partner! A lavoro avete avuto una gratificazione nel mese di febbraio, e secondo l’Oroscopo settimanale, questa ricompensa si ripeterà anche a giugno. Per i Pesci, bene anche in tema benessere, dato che Saturno nel segno vi porterà a prendervi cura di voi.