Oroscopo settimanale, le previsioni fino all’8 marzo 2025

Nuovo appuntamento con le indicazioni astrali, il noto esperto di astri Branko ha fornito importanti aggiornamenti dal punto di vista astrologico, svelando come potrebbero andare le cose per il periodo di riferimento 1-8 marzo 2025. Stando alle indicazioni raccolte dall’Oroscopo Branko, nei prossimi giorni vedremo l’Ariete trionfare in amore, così come il Toro invece deciderà di concentrarsi maggiormente sul lavoro, scopriamo più nel dettaglio cosa potrebbe accadere:

Lite tra Helena e Shaila al Grande Fratello, Stefania Orlando: "Cos'è successo"/ "Una sceneggiata di Lorenzo"

ARIETE: arriva Mercurio nel segno e vi darà una grossa mano, sarà una sorta di antipasto di primavera per voi. Gli affari decollano, bene le cose soprattutto per quanto riguarda l’amore, che torna a bussare alla vostra porta con forza.

TORO: cercate di pensare al lavoro, l’amore vi cresce nel cuore, diventerete particolarmente riflessivi in questa fase ma non è una cosa che vi dispiacerà più di tanto, anzi. Sembrate particolarmente energici, godetevi il momento.

Grande Fratello, scontro tra Shaila ed Helena a telecamere spente: "Ha insultato mia madre"/ Cos'è successo

GEMELLI: sembrate piuttosto nervosi in questa fase, Mercurio sembra mettersi in una posizione favorevole e vi sentirete nuovamente in pista. L’amore sembra ritrovare quella giusta leggerezza, in arrivo nuovi incontri divertenti.

Previsioni oroscopo settimanale, le indicazioni: Cancro agitato

Sempre stando alle indicazioni dal punto di vista astrologico, non mancheranno delle altre novità nei prossimi giorni. Secondo l’oroscopo settimanale, spunteranno a galla delle nuove situazioni anche per quanto riguarda gli altri segni dello zodiaco, dal Cancro al Leone:

CANCRO: il fine settimana potrebbe portare un po’ di tensione, in amore si scalderanno i toni, ci sarà un po’ di gelosia e Mercurio diventerà fastidioso. Restate una forza della natura, possibili incontri fortunati con i nati sotto il segno dei Pesci, ma anche con Toro.

Grande Fratello, il guru della moda torna a parlare di Lorenzo Spolverato/ Il retroscena scatena il web

LEONE: il cielo sembra in miglioramento, sarà un fine settimana importante anche per quanto riguarda l’amore. Bene gli affari, cercate di non limitarvi, vi manca un po’ di energia dal punto di vista fisico, cercate di risparmiare le forze.

VERGINE: la Luna sembra nervosa, Mercurio lascia l’opposizione e diventa neutrale, il cielo non sembra ottimale ma avrete la possibilità di recuperare un po’ di lucidità.