Oroscopo settimanale, previsioni 1-8 marzo 2025: Ariete più rilassato

Nuova settimana dal punto di vista astrologico con lo scattare del mese di marzo 2025, non mancheranno grandi sorprese e rivelazioni in questa fase, tra nuovi amori, rapporti che si delineano e questioni lavorative da affrontare. L’oroscopo settimanale ci rivela come non mancheranno delle situazioni curiose in questo periodo, più nello specifico la settimana 1-8 marzo 2025:

ARIETE: per i single il momento si farà più rilassante in questa fase, la vostra anima gemella potrebbe bussare dal nulla e in qualsiasi situazione, fatevi trovare pronti perché potrebbe nascere qualcosa di molto speciale.

TORO: secondo l’oroscopo settimanale l’amicizia potrebbe giocare un ruolo importante in questo periodo. Evitate di fingere e di cadere in tentazioni, evitate di lasciarvi andare a spese eccessive in questo momento.

GEMELLI: potrebbe nascere qualche malinteso con i vostri partner, la cosa potrebbe creare qualche problema ma di rapida risoluzione. Se siete single potrete incontrare il vostro destino, le cose dal punto di vista economico sembrano andare bene.

Previsioni Oroscopo settimanale, cosa accadrà per Leone

Sempre tra le previsioni dell’oroscopo settimanale scopriamo che nei prossimi giorni potrebbero accadere altri avvenimenti sia per le coppie che per i single, mentre sul lavoro alcuni progetti potrebbero subire un’accelerazione importante.

CANCRO: la vostra vita sentimentale sembra piuttosto appagante in questa fase, siete dei buoni seduttori, Nettuno potrebbe rappresentare un ostacolo e per questo state attenti a eventuali eccessi nelle spese.

LEONE: secondo l’oroscopo settimanale potrete rinforzare il rapporto con il vostro compagno di vita o la compagna in questi giorni, sfruttate la ghiotta occasione che potrebbe capitarvi. I desideri dei single potrebbero finalmente avverarsi.

VERGINE: dal punto di vista coniugale, l’oroscopo settimanale prevede delle sorprese per voi. Se siete single vi abbandonerete a una buona atmosfera spirituale che potrà darvi una grossa mano.