Previsioni Oroscopo settimanale, le indicazioni fino all’8 marzo 2025

Stando alle indicazioni astrali delle prossime ore, ci imbattiamo in una serie di altre novità sia per quanto riguarda le questioni di cuore che ovviamente quelle riguardanti il lavoro. Secondo l’oroscopo settimanale per il periodo di riferimento 1-8 settembre 2025 ci saranno diverse sorprese per i vari segni dello zodiaco:

BILANCIA: sembrate in cerca della felicità perfetta, se siete single, la vostra vita amorosa si preannuncia elettrizzante e ricca di sorprese già a partire dalle prossime settimane. In amore potrete concedervi qualche svago.

SCORPIONE: se siete single, potreste provare un’attrazione segreta per qualcuno, ma mantenete un profilo basso per ora. Non siate timidi, ma procedete con cautela, inviando segnali di interesse graduali. Urano e Nettuno avranno un impatto sulle vostre cose.

SAGITTARIO: secondo l’oroscopo settimanale sarete protagonisti nei prossimi giorni, lasciate che il vostro cuore si innalzi, ma mantenete i piedi ben saldi a terra. I single si dedicheranno a flirt e amori tocca e fuga.

Oroscopo settimanale, previsioni prossimi giorni: Capricorno trova l’amore

Sempre stando alle indicazioni astrali dei prossimi giorni, scopriamo che non mancheranno altre sorprese anche per i segni dello zodiaco che non abbiamo ancora trattato fino ad ora. Secondo l’oroscopo settimanale, scopriamo che il Capricorno farà i conti con un po’ di solitudine, specialmente chi è rimasto single in questi tempi, anche se sembra esserci qualche sorpresa nell’aria:

CAPRICORNO: siete rimasti single fino ad oggi e forse non vi siete sentiti del tutto capiti, questa settimana, la situazione cambierà radicalmente: troverete un amore autentico e duraturo. Se avete una relazione amorosa, la vostra intesa con il partner si intensificherà notevolmente.

ACQUARIO: alcuni di voi potrebbero sentirsi attratti da altre persone. Se siete single, avrete la sensazione di aver raggiunto i vostri obiettivi romantici. Attenzione a prendervi dei rischi sul piano professionale.

PESCI: la passione infiammerà la vostra relazione. Non abbiate timore di esprimere i vostri desideri e di lasciarvi trasportare dalle emozioni. Se siete single, la fortuna vi sorriderà facendovi