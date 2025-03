Oroscopo settimanale, previsioni fino all’8 marzo 2025: Bilancia, confusione in amore

Nuovo appuntamento con le indicazioni astrali, oggi scatta ufficialmente il mese di marzo e nel corso delle prossime giornate ci saranno diverse situazioni da affrontare un po’ per tutti i segni dello zodiaco. Dalla Bilancia allo Scorpione, scopriamo cosa potrebbe cambiare:

BILANCIA: in alcune delle vostre relazioni sembra esserci un po’ di maretta, nel week-end la Luna sembra mettersi in posizione ostile, in amore state ricercando grandi emozioni, occhio agli incontri con Leone e Capricorno.

SCORPIONE: la Luna è superba per le questioni di cuore, nel fine settimana ci sarà grande creatività, Mercurio arriverà a proteggere la vostra vita quotidiana, possibili incontri favorevoli con Pesci.

SAGITTARIO: secondo l’oroscopo settimanale le cose inizieranno ad andare in una certa direzione dal 3 marzo, possibili incontri favorevoli con Scorpione e Gemelli. Anche gli affari sembra sorridere in questa fase.

Previsioni Oroscopo fino all’8 marzo 2025: cosa cambierà

Stando alle previsioni astrali delle prossime giornate, ci imbattiamo in una serie di altre novità sia dal punto di vista professionale che sentimentale, dal Capricorno all’Acquario, passando per i nati sotto il segno dei Pesci:

CAPRICORNO: in casa potrebbe esserci ancora qualche tensione, cercate di essere diplomatici, Mercurio vi accenderà i nervi in questa fase, gli affari non sembrano essere troppo facili in questo momento, possibili incontri favorevoli con Vergine.

ACQUARIO: il cielo pare sempre più vivace e dinamico in questo momento, l’amore sembra avere la leggerezza che vi piace, vi fa sentire liberi e questa cosa vi galvanizza. Nel week-end raccogliete gli inviti per eventuali feste, i progetti che avevate iniziano a prendere forma.

PESCI: arriveranno delle buone notizie che potrebbero anche sorprendervi in questi giorni, possibili incontri a favore con i nati sotto il segno del Capricorno, fatevi trovare pronti, gli affari potrebbero subire una velocizzazione.