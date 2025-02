Si avvicina una nuova settimana e arriva puntuale l’oroscopo settimanale con le previsioni degli esperti. In questo articolo analizziamo i primi sei segni dello zodiaco, con le indicazioni fornite dal portale besicilymag.it, che offre una panoramica su lavoro, amore e salute segno per segno.

Iniziamo dagli amici dell’Ariete, con un San Valentino passionale e rapporti di coppia sempre vibranti. Attenzione però a non mettere a dura prova i propri partner. Nel fine settimana c’è il rischio di tensione e possibili discussioni con chi cerca di limitarti.

Toro: chi ha progetti in sospeso è bene che inizi a compiere le azioni necessarie per farli decollare. Esitare non porterà a nulla di buono. Dopo giornate intense arriverà la calma nel fine settimana, sempre che non ci si faccia trascinare in discussioni inutili. Attenzione.

Per i Gemelli sono in arrivo sorprese e nuovi stimoli a San Valentino. Sia i single sia i fidanzati possono gioire dal punto di vista della passione. Attenzione però a certi rapporti professionali: alcune certezze potrebbe vacillare. Meglio rilassarsi appena sarà possibile nel fine settimane, senza pensare in negativo.

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 febbraio 2025: la situazione per Cancro, Leone e Vergine

L’oroscopo settimanale del Cancro porta nuove consapevolezze sulla gestione del denaro e sull’autostima per i nati sotto questo segno. Le motivazioni salgono al fine di ottenere la giusta stabilità e il dialogo diventa sempre più profondo con le persone a cui teniamo. Non male.

Gli amici del Leone saranno i protagonisti della settimana? Le previsioni nell’oroscopo settimanale promettono davvero bene. C’è il desiderio di affermarsi in vari ambiti e questo sembra il momento ideale per buttarsi. L’amore è passionale, con San Valentino alle porte.

Chiudiamo con la Vergine, alle prese con riflessioni profonde e il desiderio di riorganizzazione. La passione è un elemento fondamentale per i nati sotto questo segno, ma sarebbe bene accettare l’idea di non poter controllare ogni cosa. I cambiamenti, a volte, sono necessari.