Proseguiamo il nostro viaggio nello zodiaco, con l’oroscopo settimanale dal 10 al 16 febbraio 2025 e gli altri segni. In questo articolo ci focalizziamo sulla seconda parte dello zodiaco, con le previsioni degli esperti tratte da un articolo su besicilymag.it.

Bilancia: si profila una settimana piuttosto vivace e ricca di opportunità. Per quanto concerne le amicizie e i rapporti professionali, potrebbe arrivare un invito interessante. Le insicurezze rischiano di essere un freno alle opportunità, ma questo non è il momento di farsi ostacolare dalle incertezze.

L’oroscopo settimanale dello Scorpione prevede giorni molto intensi lavorativamente parlando. Potrebbe arrivare un riconoscimento importante e se ci sono situazioni in sospeso sarà bene affrontarle con convinzione. L’amore è elettrico, il desiderio aumento ma le discussioni sono dietro l’angolo.

Per il nati sotto il segno del Sagittario, sembra essere arrivato il momento di trasformare in realtà un’idea che si sta cullando da tempo. Gli imprevisti ovviamente non mancano durante la settimana e bisognerà fare attenzioni ai contrattempi, soprattutto di tipo burocratico. La chiave per risolvere le difficoltà? Mantenere la calma.

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 febbraio 2025: la situazione per Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo settimanale del Capricorno pone evidenza su una questione economica da sbrogliare con un socio oppure con il proprio partner. E’ bene risolvere le situazioni in sospeso e, soprattutto, chiudere quei capitoli che ormai fanno parte del passato.

Per gli amici dell’Acquario, si profila una settimana molto movimentata. Le relazioni sorridono: c’è grande condivisione nei progetti e questo potrebbe essere il momento buono per raccogliere i frutti. Chi ha questione irrisolte o tensioni latenti, farebbe bene ad affrontarle senza scappare. Evitare un confronto non è mai una buona idea.

Concludiamo l’oroscopo settimanale con il segno dei Pesci. I nati sotto questo segno hanno maturato la consapevolezza di voler cambiare qualcosa nelle proprie abitudini e di riorganizzare meglio la propria vita. La pressione potrebbe farsi sentire, ma al tempo stesso è forte la voglia e la motivazione di migliorare ogni aspetto legato a mente e benessere.