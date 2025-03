Previsioni oroscopo settimanale, le indicazioni astrali per la settimana

Stando alle novità dal punto di vista astrologico, sarà una settimana di grandi cambiamenti, secondo l’oroscopo settimanale ci saranno sorprese sia dal punto di vista del lavoro che di cuore, un po’ per tutti i segni, dall’Ariete passando per il Toro e Gemelli, vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere.

ARIETE: con Mercurio e Venere nel tuo segno, il flusso delle parole scorre come una cascata impetuosa. Ogni frase che pronunci sembra una freccia che va dritta al bersaglio, che si tratti di una battuta brillante o di una dichiarazione appassionata. Potrebbe riaprirsi qualche discorso del passato.

TORO: l’universo vi spinge a raccogliere delle forze e riflettere senza fretta e senza lasciarvi distrarre dalla frenesia del mondo che vi circonda, troverete il giusto equilibrio verso la serenità.

GEMELLI: avete il ritmo giusto, ma un colpo di scena potrebbe sparigliare le carte del mazzo nelle prossime ore. Fatevi trovare pronti

Oroscopo settimanale 10-16 marzo 2025, cosa cambierà

Novità in arrivo anche per gli altri segni dello zodiaco, le previsioni 10-16 marzo 2025 prevedono colpi di scena per l’oroscopo settimanale. Dalle questioni di cuore a quelle lavorative, sono in arrivo cambiamenti importanti:

CANCRO: qualcosa cambia, forse in modo inaspettato, ma alla fine potrebbe essere proprio ciò che serviva per rimettere ordine nel caos. Se venerdì senti il bisogno di prenderti un momento per te.

LEONE: qualche vecchia questione potrebbe tornare a farsi sentire, un po’ come un messaggio inaspettato da qualcuno che credevi sparito dai radar. Nulla che tu non possa gestire con il tuo solito stile. Non mancheranno i colpi di scena in una settimana che si preannuncia piena di sorprese.

VERGINE: questa settimana viene illuminato ciò che è stato, ma anche ciò che deve cambiare. Ordinare le idee e troverete delle importanti risorse secondo l’oroscopo settimanale, riuscirete a togliervi delle soddisfazioni non indifferenti.