Previsioni oroscopo settimanale fino al 16 marzo 2025

Inizia una settimana di novità e cambiamenti oggi lunedì 10 marzo 2025, secondo l’oroscopo settimanale tutti i segni si ritroveranno a fare i conti con una valanga di novità e cambiamenti sotto ogni punto di vista.

BILANCIA: con Marte ancora dalle vostre parti, la pazienza è una risorsa più rara del Wi-Fi nei sotterranei di una città medievale, dove le mura spesse sembrano fatte apposta per bloccare sia i segnali che le vie di fuga dalle conversazioni scomode.

SCORPIONE: alcune settimane scorrono nella totale tranquillità, il cambiamento resta inevitabile e allo stesso tempo carico di entusiasmo. C’è qualcosa di nuovo che sembra prendere forma dentro di voi, qualcosa potrebbe cambiare.

SAGITTARIO: ci sono delle novità all’orizzonte secondo l’oroscopo settimanale, cosa cambierà? Probabilmente dovrete rivedere un progetto, qualcuno si rivela meno affidabile di quanto pensavate.

Oroscopo settimanale, previsioni settimana 10-16 marzo 2025

Sempre riguardo alle novità astrologiche delle prossime ore e della settimana intera, scopriamo che anche Capricorno e Acquario faranno i conti con diversi cambiamenti su tutti i piani, vediamo nel dettaglio cosa prevede l’oroscopo settimanale 10-16 marzo 2025 anche per quanto riguarda i Pesci:

CAPRICORNO: alcune settimane sembrano più intense, questa vi potrà apparire una riunione di condominio, nella giornata di mercoledì potrete prendere una importante decisione e capire cosa merita realmente la vostra attenzione e cosa no.

ACQUARIO: cercate di ribaltare le situazioni a vostro favore, i dettagli si rivedranno più avanti, intanto vi siete messi in moto per cambiare delle cose e non è poco. Potrete ribaltare delle situazioni senza troppi fronzoli e portarle dalla vostra parte.

PESCI: potreste sentirvi più sensibili del solito, ma proprio in questa dimensione forse si nascondono le risposte che stavate aspettando da un po’ di tempo a questa parte. Le emozioni prendono il sopravvento e un dubbio potrebbe bussare alla porta secondo l’oroscopo settimanale.