Oroscopo settimanale, le previsioni fino al 17 febbraio 2025: novità per Toro e Gemelli

Nei prossimi giorni arriveranno delle grandi novità dal punto di vista astrale, secondo l’Oroscopo settimanale ci saranno diverse sorprese riguardo all’andamento zodiacale, con un po’ tutti i segni finiti nel mirino e che saranno alle prese con colpi di scena sia sul lavoro che dal punto di vista sentimentale:

ARIETE: potrebbe esserci qualche tensione in casa con i vostri familiari, niente che non si possa risolvere nel giro di qualche giorno, sul lavoro sono in arrivo nuovi guadagni e delle importanti opportunità.

TORO: la settimana sembra iniziare con qualche incertezza, mentre dal prossimo giovedì sarà tutto più chiaro. Per i single potrebbe svilupparsi qualche nuova occasione in amore, guardatevi intorno e capirete meglio, bene il lavoro: le finanze si riveleranno proficue in questa fase.

GEMELLI: l’inizio della nuova settimana vi offrirà delle situazioni da valutare, alcune incertezze, nel lavoro ottimi risultati sono in arrivo. Occhio alle contrattazioni nel fine settimana.

Oroscopo settimanale, le previsioni fino al 17 gennaio 2025

Sono in arrivo altre novità dal punto di vista astrologico anche per altri segni dello zodiaco, secondo l’oroscopo settimanale sono in arrivo delle novità e cambiamenti anche per molte altre persone, dal lavoro alle questioni di cuore.

CANCRO: la settimana si preannuncia dinamica per voi, vivrete delle emozioni molto importanti e sarete chiamati a prendere delle decisioni non indifferenti. In amore alternerete diversi fattori.

LEONE: potrebbe esserci qualche incertezza nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale, fatevi trovare pronti dal punto di vista mentale. L’amore diventa armonioso, i single potranno fare incontri importanti, occhio ai dettagli nelle situazioni economiche. Sarà necessaria calma e sangue freddo.

VERGINE: riuscirete a mettere al primo posti i vostri bisogni, l’amore sarà coinvolgente, l’intesa si rivela ottima. Prestate un po’ di pazienza dal punto di vista economico, le cose presto andranno nella migliore delle direzioni.