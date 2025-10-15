Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 21 ottobre 2025: dal Capricorno all'Acquario

Previsioni oroscopo settimanale, ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni per i nati sotto il segno dello Scorpione, ma anche dei Pesci e del Cancro. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere:

SCORPIONE: la tua intensità non finisce in secondo piano. Qualcosa sta cambiando nel tuo modo di reagire: meno chiusure e più comprensione. Un confronto diretto può chiarire dubbi e rafforzare un legame che ti sta a cuore.

PESCI: intuizioni complicate in questo periodo. La sensibilità diventa la tua forza, non una fragilità. Sai cogliere sfumature e trovare parole giuste anche per chi fatica a esprimersi.

CANCRO: secondo l’oroscopo settimanale presto riuscirete a fare delle scelte e questo si rivelerà importante. Emergono emozioni profonde e sai come gestirle. Vuoi rimettere in ordine qualcosa che è rimasto in sospeso: non servono grandi gesti ma segnali chiari.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 21 ottobre 2025

Sempre secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno delle situazioni interessanti anche per i nati sotto il segno di Capricorno, Bilancia e Acquario. Ecco cosa potrebbe accadere fino al 21 ottobre 2025:

CAPRICORNO: una nuova responsabilità potrebbe trasformarsi in una spinta positiva, se la vivi come scelta e non come peso. Goditi l’equilibrio tra dovere e piacere.

BILANCIA: potrete fare dei passi in avanti che porteranno a qualcosa di nuovo, fatevi trovare pronti e godetevi il momento. I piccoli passi vi porteranno più risultati di quanto state immaginando.

ACQUARIO: siete in cerca di una nuova stabilità in questa fase di vita. È un equilibrio sottile che potrete trovare a breve. Una conversazione piuttosto diretta può cambiare un legame al quale tenete.