Previsioni oroscopo settimanale fino al 23 marzo 2025

Novità dal punto di vista astrale, con l’inizio della nuova settimana non può mancare il consueto appuntamento con l’Oroscopo settimanale, le previsioni relative al periodo 17-23 marzo 2025 con tante curiose novità un po’ per tutti i segni dello zodiaco. Dall’Ariete al Toro, passando per i Gemelli:

Helena Prestes, duro scontro con Zeudi Di Palma al Grande Fratello/ "Fai sceneggiate perché vivi di questo"

ARIETE: il Sole fa il suo ingresso nel segno, segnando l’inizio della stagione dell’Ariete e portandoti una carica di rinnovamento e voglia di agire. Tuttavia, con Mercurio retrogrado nel tuo segno dal 15 marzo, potresti incontrare ritardi, malintesi o dover rivedere alcune questioni.

TORO: introspezione e preparazione a nuovi inizi, buon momento. Il 20 marzo, il Sole entra in Ariete, attivando il settore legato alla riflessione. Potresti sentire il bisogno di rallentare, fare bilanci e liberarti da situazioni che non ti appartengono più. Con il vostro compleanno spazio a una nuova fase.

Helena Prestes zittisce Shaila Gatta: “Tu non devi parlare!”/ “Tutto il Grande Fratello dietro Lorenzo…”

GEMELLI: settimana di rinnovamento sociale e riflessioni sulle amicizie. Il 20 marzo, il Sole entra in Ariete, illuminando il settore delle relazioni sociali e delle collaborazioni, possibili dubbi per quanto riguarda il lavoro.

Oroscopo settimanale, previsioni 17-23 marzo 2025: Cancro mantenga la calma

Sempre riguardo ai segni astrali e alle indicazioni dei prossimi giorni scopriamo che la settimana 17-23 marzo 2025 potrebbe portare in dote una serie di cambiamenti anche per quanto riguarda i nati sotto il segno del Cancro, ma anche Leone e Vergine. L’oroscopo settimanale ci anticipa alcune novità:

Omicidio Chiara Poggi, testimone a Le Iene: "Prima avevo paura"/ Sotto le unghie Dna di Sempio e Ignoto 2

CANCRO: potreste sentirvi sotto pressione per una decisione lavorativa o per un cambiamento importante nel tuo percorso. Cerca di mantenere la calma e di valutare ogni opzione con razionalità.

LEONE: settimana di espansione e riflessioni su nuovi orizzonti. Il 20 marzo, il Sole entra in Ariete, un segno di fuoco come il tuo, portandoti una rinnovata energia e voglia di esplorare nuove opportunità. Avrete voglia di viaggiare e di studiare, aprirvi a nuove esperienze.

VERGINE: Potresti trovarti di fronte a decisioni importanti riguardanti un investimento, una questione familiare o un legame affettivo significativo.