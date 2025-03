Oroscopo settimanale, previsioni fino al 23 marzo 2025: Scorpione punta in alto

Nuove indicazioni dal punto di vista astrale per la settimana in partenza domani, secondo l’oroscopo settimanale domani prenderà il via una sette giorni carica di eventi e cambiamenti, con la primavera pronta a scaldare i nostri cuori. Secondo l’oroscopo settimanale ci saranno diverse sorprese nelle prossime ore, a partire dai nati sotto il segno della Bilancia, in una fase di riflessione che però potrebbe portare delle novità importanti:

BILANCIA: potresti sentirti spinto a rivedere alcune dinamiche di coppia o a prendere una decisione importante riguardo a una collaborazione lavorativa, evitate di sovraccaricarvi in questa fase.

SCORPIONE: Venere e Marte tengono vivo il desiderio, ma Mercurio retrogrado potrebbe far riemergere questioni non ancora risolte dal passato. Potreste avere intuizioni profonde sui desideri, cercate di non prendere decisioni affrettate in questa fase.

SAGITTARIO: potresti sentire il bisogno di rivedere alcune dinamiche familiari o di prendere decisioni importanti legate alla tua abitazione, avrete voglia di dedicarvi ai vostri hobby.

Oroscopo settimanale, previsioni 17-23 marzo 2025: Capricorno riorganizza gli spazi

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico anche per altri segni dello zodiaco, secondo l’oroscopo settimanale infatti ci saranno altre situazioni da affrontare pure per i nati sotto il segno del Capricorno e dell’Acquario:

ACQUARIO: potresti sentirti più dinamico e desideroso di condividere le tue idee, ma con Mercurio retrogrado in Ariete dovrai prestare attenzione ai fraintendimenti. Cercate di essere meno scontati possibile

CAPRICORNO: Mercurio retrogrado potrebbe renderti più chiuso o diffidente. Chi è in coppia, cerca di esprimere meglio i tuoi bisogni senza dare nulla per scontato. Se sei single, potresti sentirti meno propenso a nuove conoscenze e più orientato a riflettere su ciò che vuoi davvero.

PESCI: potresti sentire il bisogno di riorganizzare il tuo budget, rivedere una spesa o fare una valutazione più concreta dei tuoi obiettivi economici. Avrete una buona intuizione che potrebbe cambiare le cose.