Eccoci con la seconda parte dell'oroscopo settimanale, da Bilancia a Scorpione e Pesci: chi scende e chi sale dal 18 al 24 agosto

Proseguiamo il nostro viaggio con l’oroscopo settimanale per gli altri sei segni dello zodiaco. Anche in questo articolo, le indicazioni sono tratte dalle previsioni dell’esperto Massimo Bomba, che ha fatto il punto su amore, benessere e lavoro per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Cominciamo dunque dal segno della Bilancia, che dovrebbe apprestarsi a vivere una settimana energica e brillante sotto diversi punti di vista. Un po’ di confusione, tuttavia, sembra aleggiare sul tema delle finanze. La paura di non avere sufficienti risorse rischia di compromettere il buon umore.

L’oroscopo settimanale dello Scorpione accenna ad una possibile svolta positiva in ambito lavorativo. Il periodo sembra positivo per fare affari o acquisti importanti. Sul fronte della salute, non ci si dimentichi del proprio benessere: la stanchezza sta per bussare alla porta.

Per il Sagittario, i pianeti in leone sono a favore e tra poco arriverà Venere per completare degli obiettivi o per ritrovare la giusta sintonia in amore. C’è entusiasmo e voglia di fare, ma si presenta anche la possibilità di mettere semplicemente in ordine la propria vita.

OROSCOPO SETTIMANALE, PREVISIONI CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI: CHI SALE E CHI SCENDE

Umore non particolarmente alto per il Capricorno, che avverte più che mai la pressione in questa settimana agostana. L’oroscopo settimanale sembra predicare calma e pazienza in attesa di tempi migliori. L’esperto Massimo Bomba suggerisce inoltre di lasciar perdere le discussioni: non porteranno nulla di buono.

L’oroscopo dell’Acquario indica invece la strada del riposo per bilanciare vari aspetti della propria vita. La stanchezza si fa sentire e succhia parecchie energie. I miglioramenti e le soddisfazioni arriveranno, ma non subito. Staccare può essere la mossa giusta.

Bel momento per l’amore e i sentimenti dei Pesci. Non mancheranno però momenti di nervosismo durante la settimana, anche se l’organizzazione può essere l’antidoto giusto per proteggersi e tutelarsi. L’oroscopo dei Pesci resta tendenzialmente positivo.