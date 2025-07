Ecco l’oroscopo settimanale dal 21 al 27 luglio 2025: le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ci stiamo avvicinando alla fine di luglio e Fanpage ha fornito le previsioni dell’Oroscopo per ciò che ci aspetta nella settimana che va dal 21 al 27 luglio 2025. In particolare, i segni che vanno dalla Bilancia ai Pesci questa settimana sentono le cose in modo un po’ più profondo del solito. Difatti, c’è qualcosa nell’aria che spinge a rallentare, guardarsi dentro e magari farsi un paio di domande in più. Il Sole in Leone porta energia, voglia di fare, ma anche un certo bisogno di riconoscimento. Tuttavia, non è una settimana negativa, ma di quelle in cui basta poco per accorgersi che sotto la superficie si muove molto di più di quel che si vede.

Oroscopo Branko 24 luglio 2025, le previsioni su amore e lavoro/ Svolta in amore per Pesci e Scorpione

La Bilancia è il perfetto equilibrio tra disimpegno e stile: non rincorre nulla, eppure tutto le gira intorno, come se fosse lei il punto fermo di una settimana ballerina. Lo Scorpione, invece, ha voglia di silenzio e quella profondità che lo fa immergere in sé stesso. Il Sagittario si sente fuori fase, riflette e trattiene i pensieri invece di spararli a raffica. Il Capricorno, dal canto suo, si rifugia nelle cose concrete e in amore potrebbe scoccare qualche scintilla inattesa.

Oroscopo settimanale, previsioni 21-27 luglio 2025: il potere della Luna Nuova/ I segni da Ariete e Vergine

Oroscopo settimanale 21-27 luglio 2025: le previsioni da Bilancia a Pesci

Stando a quanto riportato dall’Oroscopo di Fanpage, poi, l’Acquario vive giorni confusi, con Mercurio che fa i dispetti. Difatti, avrebbe solo voglia di spegnere tutto e ascoltare il silenzio. E in quel silenzio, magari, accogliere qualcuno che ha davvero qualcosa da dire. I Pesci, infine, sembrano sintonizzati su tutte le frequenze contemporaneamente. Tanti pensieri, troppe emozioni e la di fermare il tempo solo per capire da dove cominciare. Tuttavia, non sono del tutto persi, ma stanno solamente ricarburando le energie e il cuore.