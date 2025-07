Ecco l’oroscopo settimanale dal 21-27 luglio 2025: le previsioni da Ariete a Vergine

Luglio sta per finire e ci avviciniamo all’ultima parte del mese con una settimana tutt’altro che piatta. Secondo l’oroscopo di Fanpage, quella che va dal 21 al 27 luglio 2025 è una di quelle settimane da tenere d’occhio: il Sole entra in Leone e porta con sé voglia di brillare, farsi vedere, dire le cose come stanno. A complicare un po’ il tutto, però, ci pensano le emozioni forti della Luna Nuova e qualche tensione nei rapporti che potrebbe saltare fuori nei momenti meno opportuni. Insomma, è una di quelle settimane in cui un semplice messaggio o una battuta buttata lì possono diventare la miccia per cambiare punto di vista.

Per l’Ariete, abituato a correre, questa è una settimana in cui ci si ferma per scelta. In questo modo, riuscirà a scoprire dettagli che di solito perde per strada. Il Toro, invece, vivrà della confusione, ma anche la possibilità di ritrovare il piacere delle piccole cose, tipo respirare, ballare da soli o divertirsi senza muovere un dito. Dopodiché, secondo le previsioni dell’Oroscopo, per i Gemelli il bisogno di amore si fa sentire, e anche se sembrano volerlo gridare al mondo, in realtà stanno solo cercando uno sguardo che li rassicuri.

Successivamente, stando alle previsioni dell’Oroscopo riportate da Fanpage, il Cancro avrà una settimana molto tranquilla, dove avrà il compito di ascoltare molto le storie degli altri. Il Leone, che dovrebbe essere il protagonista adesso che il Sole è nel segno, vive invece giorni di riflessione. È come se guardasse il backstage della propria vita, scoprendo che anche nel silenzio c’è spettacolo. La Vergine, con Marte nel segno, ha una forte sensualità, ma la vive con grande determinazione, non facendosi problemi a prendersi ciò che vuole.